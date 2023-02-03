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2023「春暖兔躍慶元宵」在北港　引萬年聖火千人提燈2／4登場

▲雲林北港2023「春暖兔躍 慶元宵」引萬年聖火暨千人提燈踩街活動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林北港2023「春暖兔躍 慶元宵」引萬年聖火暨千人提燈踩街活動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府與笨港媽祖文教基金會合作，結合北港鎮公所、朝天宮及在地機關、社團、學校，在元宵節前夕2月4日共同舉辦「春暖兔躍 慶元宵」引萬年聖火暨千人提燈踩街活動，將充分展現民俗工藝與創意，讓民眾重拾地方人文風情的趣味，同時點亮在地傳統文化特色。

笨港媽祖文教基金會董事長吳俊宏指出，2023「春暖兔躍 慶元宵」引萬年聖火暨千人提燈踩街活動，由北港地方各機關、學校及社團等27個單位共同舉辦，預估約3000人一同共襄盛舉，再加上沿途住民讓提燈踩街的傳統民俗，在北港充滿文化、歷史的氛圍中更顯現新春的喜氣及活力。

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雲林縣長張麗善表示，北港鎮是以媽祖聞名遐邇的宗教聖地，元宵花燈更是北港當重要的節慶活動之一，也是台灣花燈的原鄉，元宵提燈踩街活動的舉辦更是先民新春祈福的重典，每年過年至元宵節期間，北港湧進上萬的遊客，提燈踩街活動及北港燈會慶典已成為北港地區不可或缺的重要民俗活動及記憶，更可以體驗到北港鎮濃郁的文化底蘊。

文化觀光處陳璧君處長說明，早年來到北港賞燈是一項屬於全國性的聖會，而在一年一度元宵佳節前夕，辦理引萬年聖火暨千人提燈踩街活動，讓北港元宵文化更具薪火相傳的意義，透過在北港市區千人提燈踩街活動，提燈人龍將北港小鎮點綴十分美麗璀璨。北港朝天宮亦舉辦元宵晚會，一系列北港迎春活動，呈現北港小鎮獨特的文化及宗教魅力。

踩街路線：
北辰國小(操場集合)→北辰國小西校門出發→公園路(左轉)→文化路右轉→光明路(南陽國小左轉)→義民路(橋下右邊)→民生路左轉→中山路→朝天宮廣場(晚上6:50到達)→朝天宮舞台(晚上7點)。

 


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