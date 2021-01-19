雲林2021北港燈會啟燈晚會取消　燈區照常開展

▲雲林縣政府今（19）日公佈，為配合中央防疫政策，「2021北港燈會」取消啟燈晚會，改以簡化之啟燈儀式取代，五大燈區展期請參與民眾配合防疫措施。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

行政院長蘇貞昌宣布2021台灣燈會取消，此為32年來首次停辦。雲林縣政府今（19）日公佈「2021北港燈會」原規劃於2月25日舉辦啟燈晚會，為配合中央政策，已經與北港朝天宮達成共識，取消啟燈晚會，改以簡化之啟燈儀式取代。

今日傍晚6點30分，雲林縣政府文化觀光處長陳璧君說明，今年「2021北港燈會」從2月25日起至3月14日共計18天期間，設有五大燈區，包括北港朝天宮、水道頭文化園區、北港顏思齊圓環、巷弄燈區及籠光蘊，仍會持續照常點燈，燈會期間，五大燈區皆設置於戶外，仍提醒民眾保持安全社交距離。

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文觀處長陳璧君指出，假日將於民主路、中山路與民生路等路段，將進行區域性人流控管及防疫措施，提醒參與民眾配戴口罩，共同防疫。未來隨疫情變化，相關最新因應措施，將公告於雲林縣政府文化觀光處網站、雲林文化旅遊網及慢遊雲林臉書，敬請民眾密切注意。



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