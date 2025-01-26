南投市舊城年貨大街至1／27收攤　消費滿300元有機會抽iPhone16

▲南投市舊城年貨大街開張。（圖／南投市公所提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投市公所為讓舊城區再現熱鬧風華，於今年新春前在南投市場前的中山街舉辦滿滿年味的「南投舊城年貨大街」活動，適逢漢人來台開墾南投市滿三百年，也推出消費滿300元抽獎活動，最大獎為iPhone 16，活動時間至1月27日，每日上午8時營業到晚間10時。

市公所指出，活動現場充滿濃厚的年節氛圍，主舞台節目表演豐富精彩，還有手作DIY體驗區，讓大人小孩都能親手製作春節小物，另安排文創春節市集，攤位種類多元，從特色美食、農特產品到手工藝品、文創商品一應俱全，希望讓民眾逛得盡興、買得過癮，市集區也結合實木架和傳統燈籠的設計，設置精美拍照打卡景點。

另只要在市集單次消費滿300元，就能獲得抽獎資格，有機會把全新的iPhone16（128G）帶回家；陽信電商汪靜怡協理指出，這次活動特別將陽信銀行電商平台，與南投舊城年貨大街攤商、中山街店家，以及公有零售市場結合：只要於活動期間下載陽信sunny 購APP，馬上獲得可折抵年貨大街市集點數100點，等於贈送一百元消費金，以此刺激消費。

南投市長張嘉哲表示，南投舊城年貨大街不僅是帶動舊城區經濟的一大契機，更盼讓市民與遊客一起感受傳統文化的魅力，創造專屬於南投的年節回憶，歡迎市民攜家帶眷，一同來逛市集、感受熱鬧的過年氣氛。