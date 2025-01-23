北市府抽查一番賞！萬年大樓、北車地下街12店有缺失：2店混套賣

▲北市府稽查一番賞。（台北市政府提供）



圖、文／鏡週刊

農曆春節將到來，台北市政府為確保消費安全市政府法務局聯合商業處、市場處、警察局進行春節專案稽查，發現不少民眾喜愛的一番賞抽獎，超過半數以上出現缺失，另外，商業處針對4大超商、大賣場及網購平台業者進行福袋查核，發現萊爾富、OK超商、全聯及蝦皮、露天網購平台賣家所販售的福袋都違反「零售業販售福袋定型化契約應記載及不得記載事項」，已由商業處命限期改善，現已全數改善完畢或下架。

過年期間民眾喜愛試手氣抽一番賞，消保官日前會同市場處、商業處及警察局抽查西門町萬年大樓及台北車站地下街店鋪，特別針對「消費資訊揭露」進行抽查，共計抽查23間店鋪，結果共有12間店鋪出現缺失，其中7間店鋪已開出之籤紙黏死無法檢視背面序號；2間店鋪之抽籤盒另放置於他處；1間店鋪同時出現上述2種缺失；2間店鋪有販售混套一番賞情形。上述缺失均已輔導業者應將已開出之籤紙使消費者可檢視其序號，且應主動將籤盒放置於明顯可見處，並明確揭露混套情形，以避免衍生相關爭議。

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另外，商業處指出，超商、賣場、百貨業者及網購平台多有規劃販售春節福袋商品，為確保民眾消費權益，並預防消費爭議發生，於今年1月中旬針對統一超商、全家便利商店、萊爾富超商、OK超商、全聯5家業者及蝦皮、露天網購平台賣家所販售之福袋進行抽查，檢視是否符合「零售業販售福袋定型化契約應記載及不得記載事項」規定，經查除統一超商、全家便利商店業者符合規定外，其餘皆有部分內容與規定不符，查核當日要求業者立即改善，業者均改善完成或下架，商業處將持續追蹤。另目前尚未販售之家樂福及百貨業者，商業處預計於1月下旬春節前完成抽查，以維護消費者權益。

▲北市府稽查年貨大街。（台北市政府提供）



法務局則指出，針對「2025台北年貨大街」店家之商品標價部分，已查核約500多家次，消保官針對商品價格標示共計輔導47家次攤商改善；其中攤號AE39-2徐家蛋捲（第1攤）、AW71-1秈米酥、AW57-2北蟲草、AW55-1徐家蛋捲（第2攤）、AE35-2糕手蘿蔔糕及AW58-3好柿多柿餅等6家均有未標示商品價格及份量等違規情形，現場要求改正後複查仍未改善，已移請主管機關商業處要求改正，如逾期仍未改正，將由商業處依法裁處。

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