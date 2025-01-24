花蓮年貨大街盛大開幕！4大主題區應有盡有　多重好禮大方送

▲▼花蓮縣政府「2025年貨大街展售活動開幕儀式」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府23日在日出大道舉辦「大船入港慶繁榮 花開富貴迎昌盛 2025年貨大街展售活動開幕儀式」，活動在鑼鼓喧天、熱鬧滾滾的祥獅獻瑞迎領下揭開序幕，縣長徐榛蔚率領各局處首長出席致詞時表示，迎接農曆新年到來，歡迎全國鄉親朋友，春節假期來花蓮走春，感受濃厚的過年熱鬧歡樂氛圍。

縣長徐榛蔚表示，「祝福大家新年快樂」，眾所矚目的年貨大街今晚盛大登場，歡迎大家來花蓮，感受山海之美與文化魅力，白天、晚上盡享各式各樣的活動，白天可以去太平洋公園去欣賞藝術家創作的「海是愛花蓮，漂流木創作賽」漂流木展覽，晚上可以去東大門品嘗美味可口的佳餚，尤其今年花蓮東大門夜市榮登《夜市王》冠軍寶座，絕對不容錯過，而來到日出大道的年貨大街，伴手禮、年貨、農漁產品以及特色年菜商品各式南北貨，絕對讓鄉親一次購足，還能一睹「繁花盛開・百花齊放 2025花蓮太平洋燈會」， 歡迎全國鄉親朋友，春節假期來花蓮走春，感受花蓮的美好。

徐榛蔚感謝各鄉鎮市農會全力推廣花蓮最優質的農特產品，讓鄉親挑選採購，今年除了再次與花蓮在地農漁會合作外，更結合花蓮優質的伴手禮業者加入，充滿年節氣氛的花蓮年貨大街，展示花蓮縣各農會一年來對於農友農產品的開發及包裝行銷給鄉親，希冀年貨大街可以讓大家一次購足，吃得安心又健康！

▲▼邀請了80家攤商參與，精心設置了四大主題區域，年貨應有盡有。

為期五天的年貨大街將於每日下午15時至22點，在花蓮日出大道（重慶路至成功街）澎湃開賣。今年的年貨大街不僅提供豐富的花蓮特色年貨，還特別設置了四大拍照打卡裝置和多重滿額好禮，並與太平洋燈會結合，串聯東大門夜市、中華商圈，整合夜市黃金三角，打造花蓮縣最具年節氣氛的觀光區域，冀望共創繁花盛開的新氣象。

今年，花蓮年貨大街共邀請了80家攤商參與，精心設置了四大主題區域，分別為山海戀知名商店區（知名商店暨年菜區）、豐富年貨賀彩頭區（年貨區）、農鮮合肚慶團圓區（農特產區）以及賀歲伴禮家家喜區（伴手禮區）。各區以經濟實惠的價格展售各式商品，並搭配應景的藝術裝置，讓每位來賓都能感受到濃厚的年節氛圍，享受購物與節慶的雙重樂趣。

為了讓民眾與家人一同享受這場年貨盛宴，花蓮年貨大街今年準備了多重驚喜好禮。

好禮第一重：消費滿額抽大獎：凡在現場消費滿250元，即可獲得摸彩券與遊戲券，並有機會抽中花蓮香港來回機票、花蓮飯店住宿券、年菜組及農會禮券等豐富獎品。最終日更將加碼抽出iPhone 16、花蓮香港來回機票及花蓮飯店住宿券等大獎。

好禮第二重：樂闖遊戲轉好運，每人憑遊戲券可參加「全民瘋棒球」闖關遊戲，挑戰時下最受歡迎的體育活動，成功後可至超大型扭蛋機玩扭蛋，有機會獲得年貨折價券、專屬紅包袋、花蓮蔬菜福袋等限量好禮。

好禮第三重：拍照打卡送好禮：於Facebook或Instagram發佈限時動態並標註指定文字，即可獲得限量版2025年貨大街造型杯墊一個，與親友共同留住年節的美好回憶。

好禮第四重：親子免費暢玩大型氣墊滑梯：凡憑主辦單位戳章即可免費讓孩子盡情玩樂，讓大人逛得安心，小朋友玩得開心。

好禮最後一重：加倍體驗趣，今年推陳出新，特別推出多堂花藝體驗課程，凡在活動會場消費滿500元，即可於活動會場參加體驗課程1次，將自己創作的花藝作品帶回家，為新春添增繽紛色彩。

▲縣長徐榛蔚表示，希望年貨大街可以讓大家一次購足，吃得安心又健康。

此外，去年首次舉辦的歡樂慶龍年繪畫比賽廣受好評，今年也規劃於1月23日至24日舉辦「2025花蓮太平洋燈會，繁花盛開賀新年繪畫比賽」，邀請國小至國中學童踴躍參賽發揮創意，盡情揮灑色彩，同時更有機會獲得樂高玩具組、益智拼圖等精美禮品。家長可攜帶小朋友一同參與，並可投票選出最喜愛的作品，為孩子們送上更多祝福與鼓勵。

花蓮縣政府農業處表示，這場年貨盛會無論對花蓮縣民還是遊客而言，都將是一場充滿歡樂與溫馨的年節體驗，讓每個人都能在此感受到濃濃的春節氣息，一同迎接活力滿滿的新年。

活動資訊

日期：2025年1月23日（星期四）至1月27日（星期一）

時間：展售時間每日15:00-22:00，活動表演時間每日17:00-22:00。

地點：花蓮日出大道（重慶路至成功街）。

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