走春必去！2025鳳山光之季「1.3km光影走廊」　13座主題燈飾一次看

▲2025鳳山光之季主燈「鳳羽吉光」。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

鳳山年度活動盛事「2025鳳山光之季」在大東公園盛大展開，一路從農曆春節前夕至元宵節燈光璀燦，照亮鳳山夜空。 ​今年的燈飾作品，在有「高雄版忘憂森林」之稱的大東公園展出，同時串聯鳳山火車站「空中鳳城」、中華街商圈等景點，精心打造13座主題燈飾，營造全長1.3公里的光影走廊，展現鳳山獨特魅力與人文歷史風景。

本次活動主燈「鳳羽吉光」，靈感來自衛武營國家藝術中心的鳥瞰圖，運用抽象的視覺表現，展現出壯觀的自然景致，底座的設計則巧妙融合了曹公圳流水意象，如同生命之水不斷流淌，引領觀賞者探索鳳山丘陵的絢麗風貌。

▲2025鳳山光之季活動滿滿，邀請民眾一同參與。（圖／記者賴文萱翻攝）

此外，燈區還設有以愛為主題的互動藝術展區，燈飾作品包括「熊愛鳳山」、「愛~見證鳳山」、「愛在鳳山」，也為即將迎來新的生肖年特別製作大小蛇象徵的「幸福洋溢」，同時也呼應著春天的來臨，邀請大家觀賞「鳳山海寶」、「聆聽愛」以及走在柔軟的草地上，蒲公英女神翩翩起舞，展現「希望與純真」，更透過光影藝術作品感受「生之悅」展翅翱翔，散發奪目的光彩。 ​

鳳山光之季是每年重要的盛會之一，活動期間更邀集大東公園周邊場域共襄盛舉，包括鳳山火車站「空中鳳城」建築外牆配合燈會期間，主打黃色調系熱情響應；大東文化藝術中心，一路至2月9日期間舉行多場戶外演出及音樂會。

農曆年節假期後，高雄市政府客家事務委員會將於2月8日舉辦「光彩迎客」活動，融合音樂與文化的盛典，並設有客語闖關遊戲及新春好客市集，使民眾在悠閒氛圍下體驗客家文化，此外更透過動手製作元宵提燈活動，為新春添增絢麗的色彩。 ​