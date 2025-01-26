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過年布置讓綠意滿屋！8種舒壓植物陪你放鬆迎新春

▲▼過年,春節,植物,舒壓,綠色,居家。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲農曆新年是休養生息的好日子，不妨在家中擺放植物，幫助放鬆舒壓讓身心煥然一新。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

農曆新年象徵著新的開始，也是重新調整身心的最佳時機。在這個喜慶的日子裡，我們不妨為家中增添一些能舒緩壓力的植物，不僅美化空間，還能營造一個平靜、放鬆的環境。畢竟，迎接新的一年，我們需要以最佳狀態迎接新的挑戰與機遇。國外網站《BRIGHT SIDE》挑選了8種適合養在家中的植物，希望幫助你在喜氣洋洋的氛圍中放鬆心情，迎來新年新氣象！

1、薰衣草：新春好眠的法寶

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薰衣草以迷人的香氣和療癒的紫色成為家居的點綴佳品。它的香氣具有鎮靜作用，能幫助你舒緩籌備新年的壓力、改善情緒，並讓你在新的一年裡睡得更香、更安穩。

▲▼過年,春節,植物,舒壓,綠色,居家。（圖／取自免費圖庫pexels）

2、虎尾蘭：淨化空氣的吉祥植物

虎尾蘭被譽為「室內空氣的淨化器」，它能吸收家中過多的污染物，讓環境更加清新。新年期間，無需花費太多心力照顧它，就能保持它的生機勃勃，為家中增添一抹自然氣息與平靜。

▲▼過年,春節,植物,舒壓,綠色,居家。（圖／取自免費圖庫pexels）

3、英國常春藤：健康的象徵

新年放春假正是調整身心健康的關鍵時刻，英國常春藤能有效減少空氣中的病菌，緩解過敏與頭痛症狀。將它擺在臥室或客廳，不僅能促進睡眠，也為家中注入一份健康與希望。

▲▼過年,春節,植物,舒壓,綠色,居家。（圖／取自免費圖庫pexels）

4、羅勒：心靈清新的秘訣

過年忙掃除、煮年菜等事情好多，而羅勒不但是廚房中的烹飪好幫手，它的天然抗壓特性還能緩解焦慮，讓思緒變得更清晰。將羅勒放在家中，讓它成為你的新年抗壓夥伴，同時增添一抹清新的綠意。

▲▼過年,春節,植物,舒壓,綠色,居家。（圖／取自免費圖庫pexels）

5、薄荷：提神醒腦的最佳選擇

在新春期間，薄荷的清新香氣不僅能為家中增添活力，還能幫助提振精神、降低壓力。將這種體積小巧的植物放在工作區或書桌上，就能隨時感受它帶來的放鬆與能量。

▲▼過年,春節,植物,舒壓,綠色,居家。（圖／取自免費圖庫pexels）

6、蘆薈：抗炎抗焦慮代表植物

蘆薈不但好養好照顧，還具有淨化空氣與抗炎的功效。新春期間，將蘆薈擺在客廳或窗台，不僅能吸收有害物質，還能緩解壓力與焦慮，象徵著新的一年裡健康與安心的生活。

▲▼過年,春節,植物,舒壓,綠色,居家。（圖／取自免費圖庫pexels）

7、散尾葵：吉祥如意的年味綠植

散尾葵的華麗外形與淨化能力，讓它成為迎新春的完美植物選擇。將它放置在家中或辦公室，不僅能讓空氣更清新，還能提升整體氛圍，帶來滿滿的好運與活力，同樣養護起來也不費力。

▲▼過年,春節,植物,舒壓,綠色,居家。（圖／取自免費圖庫pexels）

8、菊花：美麗與療癒兼具

色彩鮮豔的菊花看了就有好心情，而且它還有超強舒壓特性。擺放菊花於家中，象徵生活喜慶與美滿，再泡上一杯菊花茶，研究顯示，它能減少焦慮、放鬆身心，為新年的每一天帶來清新與開心。

▲▼過年,春節,植物,舒壓,綠色,居家。（圖／取自免費圖庫pexels）

在這充滿希望與挑戰的新年裡，選擇一盆適合你的植物，為生活增添更多自然的美好與舒適吧！

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