九族文化村夜舞祭提前春節登場　遊樂設施、日月潭纜車延長營運

▲九族文化村春節每天加演「夜舞祭」大型夜間歌舞演出。（圖／九族文化村提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

許多民眾過年走春都安排全家人一起到主題樂園出遊，九族文化村表示，今年春節照例營業時間延長到晚上19:30，還加碼精彩的櫻花祭限定「夜舞祭」，讓園區的夜間魅力大幅升級。

九族指出，每年櫻花季期間登場的夜舞祭和火舞表演，今年提前從1月29日大年初一到初五推出，每晚18:30準時開秀，集合曼妙的緞帶舞、超優雅的傘舞、震撼人心的太鼓演奏，還有熱力四射的火舞秀，為遊客帶來結合音樂、燈光與舞蹈，視覺與聽覺的極致饗宴。

▲五百棵枝垂櫻構成整排花牆。

此外，歐洲花園的五百棵枝垂櫻枝垂櫻已經綻放，嶄新升級的水沙連小火車也已加入營運，遊客可邊乘車邊欣賞加上藍天白雲下的櫻花美景，有如提前進入春天的童話世界。

▲季節限定的纜車夕陽美景，只有在延長營業時間的時候才能欣賞到。

九族提醒在春節期間，園區遊樂設施也特別延長營運至晚上19:00，日月潭纜車也將營業時間延長至下午17:30，讓遊客盡覽季節限定黃昏纜車景色後，再前往園區，享受從白天的歡樂遊玩到夜晚的絢麗夜舞祭，詳細資訊請上九族文化村官網：https://www.nine.com.tw/。