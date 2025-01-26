　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

過年5大禁忌！　1動作恐招窮神

過年,年節,春聯,年節氣氛,春節,農曆新年。（圖／記者李毓康攝）

▲周一就是小年夜。（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／綜合報導

別踩雷！即將過年，塔羅牌老師艾菲爾分享春節5大禁忌，像是去別人家吃年夜飯、大年初一掃地都中了；此外，穿著破損或過於陳舊的衣服會招來窮神。

1、除夕夜別去別人家吃年夜飯

[廣告]請繼續往下閱讀...

除夕夜是家人團聚的日子，然而，前往別人家蹭年夜飯，卻被視為不吉利的行為。在傳統觀念中，這樣做寓意著「漂泊無根」，甚至可能將自家的福氣帶走。

但如果你恰好獨自在外，別急著沮喪，不妨約上同樣沒回家的朋友一起聚餐，共度溫馨時光。選擇中餐廳或家常火鍋，不僅能滿足味蕾，也象徵著團圓與熱鬧。記得帶點伴手禮，增添新年氣氛，為彼此的新年好運開個好頭！

▼除夕夜要圍爐吃團圓飯。（圖／資料照）

年夜飯,團圓菜,團圓飯,做菜,晚餐。（圖／資料照）

2、大年初一不掃地，財運別掃走！

大年初一是迎接新年運氣的重要時刻，這一天掃地可不是好習慣！因為將灰塵掃出門外，意味著把自家的財氣掃走，留下破財的隱憂。假如必須清理家中，建議將垃圾堆放於角落，待年初二再處理，寓意「留財」。

此外，掃地時應從房間外往裡掃，象徵將財運聚集於家中。遵循這些習俗，不僅能保護你的財運，還能讓整個春節更加充滿好兆頭。

3、不穿破舊衣，窮神不上門

過年期間穿著也大有講究，破舊的衣物可是雷區中的雷區！傳統習俗認為，穿著破損或過於陳舊的衣服會招來窮神，使整年都難以擺脫貧困和霉運。

不如趁新年為自己添置幾套新衣服，顏色鮮豔的紅、金、黃，最能象徵吉祥與富貴。不僅如此，穿新衣也是一種對新年的尊重與期待，用全新的面貌迎接好運氣，讓自己煥然一新！

4、多說吉祥話，不吵架也不罵人

春節期間是辭舊迎新的喜慶時刻，家家戶戶張燈結綵，圖的就是個好兆頭。在這樣的日子裡，爭吵或說髒話無疑是煞風景之舉，更可能將壞運氣留在身邊。

相反的，多說些「新年快樂」、「恭喜發財」等吉祥話，不僅能讓家人和朋友倍感溫暖，還能為自己的運勢增添光彩。如果遇到不順心的事，也試著寬容以待，別讓壞情緒破壞了全年的好運！

5、不討債，給彼此留好運

過年期間討債可是禁忌之一！傳統觀念認為，這樣的行為會讓債主與借款人都揹上晦氣，不利於雙方的運勢。因此，若有人欠你錢，最好等過年後再提出。

相反，過年期間可以給對方發個紅包或問候，讓人情關係更加和諧。這種「緩一緩」的做法，不僅能維護彼此的關係，也有助於新年的順風順水。要知道有時候好運氣，正來自於你的寬容與體貼！

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
陸「國民男主持」痛毆女工作人員嗆：我的話是聖旨　34秒錄音檔
快訊／台南今早5.7地震　高鐵部分列車延誤
快訊／楊梅火燒車增至4死4傷　2幼童不治
罷免連署書大缺貨！　她驚呆：比拿春聯還多
快訊／台中女ATM領2萬遭搶！　警逮到人了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

過年5大禁忌！　1動作恐招窮神

7:38台南又震！高鐵巡檢中　部分列車延誤

抓住蛇年新契機！新的一年靠「5秘訣」找到身心靈的終極滿足

快訊／全台有感！07：38台南規模5.7地震　最大震度4級

快訊／國家警報響！　07：38地震

雙北超多工作35K！過來人逃了　曝目前住桃園「月領55～65k」

今晚強冷空氣直衝　過年最凍時間曝

嘉南連震「往西邊跑」！　學者示警曾文水庫地區：恐有更大地震

快訊／10級強風要來了　今寒流大降溫「雨最多」地區曝

台南、屏東一晚接連規模5.7、5.3地震　氣象署回應了

楊梅休息站電動車超載「自撞起火」　目擊者：想救大人也來不及

#妡蔆 教粉絲們喊口號 #一粒 偷放空被抓包反應超可愛XD

謝盈萱尾牙抽走最大獎 Lulu崩潰「衝上台大鬧」XD

楊梅休息站車禍畫面曝光　電動車自撞「全面燃燒」

年前賠慘了！ 高雄婦騎車沒看路撞「移動豪宅」麥拉倫

奴才調皮把手塞進貓懷裡　牠順勢當抱枕狂蹭繼續睡

兒子抓周選警槍來回撿起　警察父母崩潰：不要這個

寒流來沒熱水be like：#車銀優

過年前賠慘了！高雄婦騎車沒看路撞「移動豪宅」麥拉倫　畫面曝光

【我是天秤座】用 #AI 即時中日翻譯…聊到一半AI突然加入對話XD #chatgpt

過年5大禁忌！　1動作恐招窮神

7:38台南又震！高鐵巡檢中　部分列車延誤

抓住蛇年新契機！新的一年靠「5秘訣」找到身心靈的終極滿足

快訊／全台有感！07：38台南規模5.7地震　最大震度4級

快訊／國家警報響！　07：38地震

雙北超多工作35K！過來人逃了　曝目前住桃園「月領55～65k」

今晚強冷空氣直衝　過年最凍時間曝

嘉南連震「往西邊跑」！　學者示警曾文水庫地區：恐有更大地震

快訊／10級強風要來了　今寒流大降溫「雨最多」地區曝

台南、屏東一晚接連規模5.7、5.3地震　氣象署回應了

「品味南投」邀型男主廚直播創意料理　新會員贈500元購物金

過年5大禁忌！　1動作恐招窮神

大谷翔平、賈吉無緣同框！都將缺席MVP第100屆晚宴

7:38台南又震！高鐵巡檢中　部分列車延誤

快訊／再增2死！楊梅休息區自撞起火　2幼童送醫仍搶救不治

抓住蛇年新契機！新的一年靠「5秘訣」找到身心靈的終極滿足

力拓與嘉能可談合併　慧洋與裕民估計不影響往來船公司業務

春節上班薪資怎麼算？　北市曝這4天須發雙倍薪水

會震動的大巨蛋是嫌惡設施嗎？10大音樂場館周邊房價漲幅出爐

宇宙道奇打造最強先發陣容　專家預測3投手有望創史上首見紀錄

「電音和尚」日進大師來台表演　尾牙秒成大型超渡現場

生活熱門新聞

即／台南震後　00:10屏東三地門5.3地震

快訊／國家警報響！　07：38地震

快訊／全台有感！07：38台南規模5.7地震　最大震度4級

台灣南部00：10地牛翻身！多地區有感

台南、屏東一晚接連規模5.7、5.3地震　氣象署回應了

少見的強度！寒流暴跌溫溼雨變天探6°C

快訊／10級強風要來了　今寒流大降溫「雨最多」地區曝

嘉南連震「往西邊跑」！　學者示警曾文水庫地區：恐有更大地震

正妹業務第一次見！經理吃完飯「飯店大戰2回合」

寒流來襲全台凍3天！北部最低溫剩6度

沒丟衰整年！蛇年「家中8樣東西」一定要清掉

台南多起地震　初判為21日餘震

「犯太歲」是什麼意思？　2025蛇年4生肖要注意

統一發票11、12月中獎號碼出爐

更多熱門

相關新聞

楊梅休息站2死6傷！目擊者還原驚悚現場

楊梅休息站2死6傷！目擊者還原驚悚現場

國道1號楊梅休息站25日發生重大車禍，40歲倪姓男子駕駛電動車進入休息站時，因不明原因撞上分隔島護欄，導致車輛起火釀禍，共造成2人死亡、6人輕重傷。警方證實該車載了2大6小有超載情況，事發原因仍待釐清。

溪頭黃金鯉魚祭大年初一起連4天登場

溪頭黃金鯉魚祭大年初一起連4天登場

春節零食「4大天王」將登場　公認最難吃是它

春節零食「4大天王」將登場　公認最難吃是它

西螺福興宮除夕美金紅包加碼9999枚

西螺福興宮除夕美金紅包加碼9999枚

連假第1天！他曝6am桃機一幕「超難走」

連假第1天！他曝6am桃機一幕「超難走」

關鍵字：

過年春節塔羅牌老師艾菲爾

讀者迴響

熱門新聞

網購電商夫妻楊梅休息站自撞　2死6傷

即／台南震後　00:10屏東三地門5.3地震

快訊／國家警報響！　07：38地震

楊梅休息站2死6傷　死傷名單曝

電動車自撞瞬間起火！目擊者哽咽還原

快訊／全台有感！07：38台南規模5.7地震　最大震度4級

台灣南部00：10地牛翻身！多地區有感

電動車一家8人自撞2死　27秒影片曝

台南、屏東一晚接連規模5.7、5.3地震　氣象署回應了

台南連續地震「國中圍牆倒塌」　民宅受損

少見的強度！寒流暴跌溫溼雨變天探6°C

楊梅休息站自撞釀2死！駕駛火勢撲滅才被救出

小女友酒醉！渣男友和麻吉竟在學校操場3P

30元買12元蔬菜找多少錢？　數學題難倒小學生：不是18元

百萬網紅千千返鄉「國道出車禍」！

更多

最夯影音

更多

楊梅休息站電動車超載「自撞起火」　目擊者：想救大人也來不及

#妡蔆 教粉絲們喊口號 #一粒 偷放空被抓包反應超可愛XD

謝盈萱尾牙抽走最大獎 Lulu崩潰「衝上台大鬧」XD

楊梅休息站車禍畫面曝光　電動車自撞「全面燃燒」

年前賠慘了！ 高雄婦騎車沒看路撞「移動豪宅」麥拉倫

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面