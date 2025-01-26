過年5大禁忌！　1動作恐招窮神

▲周一就是小年夜。（圖／資料照／記者李毓康攝）



記者陳俊宏／綜合報導

別踩雷！即將過年，塔羅牌老師艾菲爾分享春節5大禁忌，像是去別人家吃年夜飯、大年初一掃地都中了；此外，穿著破損或過於陳舊的衣服會招來窮神。

1、除夕夜別去別人家吃年夜飯

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除夕夜是家人團聚的日子，然而，前往別人家蹭年夜飯，卻被視為不吉利的行為。在傳統觀念中，這樣做寓意著「漂泊無根」，甚至可能將自家的福氣帶走。

但如果你恰好獨自在外，別急著沮喪，不妨約上同樣沒回家的朋友一起聚餐，共度溫馨時光。選擇中餐廳或家常火鍋，不僅能滿足味蕾，也象徵著團圓與熱鬧。記得帶點伴手禮，增添新年氣氛，為彼此的新年好運開個好頭！

▼除夕夜要圍爐吃團圓飯。（圖／資料照）



2、大年初一不掃地，財運別掃走！

大年初一是迎接新年運氣的重要時刻，這一天掃地可不是好習慣！因為將灰塵掃出門外，意味著把自家的財氣掃走，留下破財的隱憂。假如必須清理家中，建議將垃圾堆放於角落，待年初二再處理，寓意「留財」。

此外，掃地時應從房間外往裡掃，象徵將財運聚集於家中。遵循這些習俗，不僅能保護你的財運，還能讓整個春節更加充滿好兆頭。

3、不穿破舊衣，窮神不上門

過年期間穿著也大有講究，破舊的衣物可是雷區中的雷區！傳統習俗認為，穿著破損或過於陳舊的衣服會招來窮神，使整年都難以擺脫貧困和霉運。

不如趁新年為自己添置幾套新衣服，顏色鮮豔的紅、金、黃，最能象徵吉祥與富貴。不僅如此，穿新衣也是一種對新年的尊重與期待，用全新的面貌迎接好運氣，讓自己煥然一新！

4、多說吉祥話，不吵架也不罵人

春節期間是辭舊迎新的喜慶時刻，家家戶戶張燈結綵，圖的就是個好兆頭。在這樣的日子裡，爭吵或說髒話無疑是煞風景之舉，更可能將壞運氣留在身邊。

相反的，多說些「新年快樂」、「恭喜發財」等吉祥話，不僅能讓家人和朋友倍感溫暖，還能為自己的運勢增添光彩。如果遇到不順心的事，也試著寬容以待，別讓壞情緒破壞了全年的好運！

5、不討債，給彼此留好運

過年期間討債可是禁忌之一！傳統觀念認為，這樣的行為會讓債主與借款人都揹上晦氣，不利於雙方的運勢。因此，若有人欠你錢，最好等過年後再提出。

相反，過年期間可以給對方發個紅包或問候，讓人情關係更加和諧。這種「緩一緩」的做法，不僅能維護彼此的關係，也有助於新年的順風順水。要知道有時候好運氣，正來自於你的寬容與體貼！

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。