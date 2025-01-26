邀藝術家形塑平安龜、彩繪　埔里鯉魚潭景觀步道春節開放

▲埔里鎮鯉魚潭環潭景觀步道將於春節期間開放使用 。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

埔里鎮自然景觀鯉魚潭有台灣地理中心碑後花園和「小西湖」等美譽，南投縣政府經爭取交通部觀光署補助、發包整建工程，重新打造整體遊憩設施環境，並於過年期間開放使用，邀請全國民眾來埔里走春、健行、觀潭、品茗。

南投縣觀光處指出，鯉魚潭位於埔里鎮東郊，面積約20公頃、湖面積約17公頃，周圍依山傍水，平緩的潭步道總長有2.2公里，路旁皆有樹蔭遮罩，潭邊種植蜜源植物、水陸生態資源豐富，是遊客到訪當地的最佳踏青去處；因園區內部分公共設施及水上平台老舊，縣府分別於112年及113年分別編列預算，並向交通部觀光署提案獲補助經費，辦理整修埔里鯉魚潭環境改善工程。

目前鯉魚潭遊憩區已開放使用項目為環潭步道、鯉魚穴、龜穴平台、鷹穴平台等休憩區，縣府特別邀請台灣知名藝術家洪易，採用埔里鎮特產、景點、昆蟲和花木為元素，以獨特的藝術語彙形塑祈福、平安、祥瑞、長壽象徵的神獸藝術品「平安龜」，座落於龜穴平台和鯉魚潭水相映，呈現南投的山水之美，亦由埔里在地藝術家於鯉魚穴休憩區及停車場牆面彩繪埔里平埔族少女與泰雅族青年間之愛情故事，供遊客場拍照打卡。

觀光處建議，農曆春節到南投縣暢遊日月潭觀光及合歡星空兩大軸線走春，行程可安排上午到埔里鯉魚潭環潭漫遊，搭乘小火車享受大自然芬多精，中午可在鯉魚潭天水蓮飯店餐廳或埔里市區品嚐美食，晚間轉往南投燈會賞燈，保證收穫滿行囊。