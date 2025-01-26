亂拍肩、剪指甲！過年打牌「5大禁忌」犯了小心輸到脫褲

記者黃稜涵／綜合報導

過年期間親友團聚在一起，小賭怡情「摸兩圈」是一定要的，不過要想贏錢，除了牌技之外，還要懂得避開一些「禁忌」，否則可別怪牌運不好，《DailyView 網路溫度》為麻將新手整理出「打麻將5大禁忌」，千萬記住，犯了小心衰運上身、輸到脫褲！

▲上牌桌前必知的打麻將5大禁忌，快看看你有沒有中招。（示意圖／pakutaso）



禁忌1：絕對不能拍肩拍背

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這一點超級重要，不管你是打牌的人還是旁邊的觀戰者，都要小心！如果不小心拍到對方的肩膀或背部，可能會把人家的好運氣給「拍走」！想保持旺運，打牌前不妨先默念三遍「我運氣旺旺來」，再上桌準備開戰！

禁忌2：連莊時不離開座位

這個禁忌新手最容易忽略，尤其是想趕緊去上廁所時，一站起來就可能斷了莊家的好運！「連莊」代表氣勢十足，所以在莊家下莊前，一定不能離開座位，不然可能會打破那股運氣，影響整場比賽的節奏。

禁忌3：打牌前不要剪指甲

原來打牌前剪指甲會傷到「氣」，很多老手都不知道這個禁忌，聽說有位網友曾在打牌前剪了指甲，結果整天牌運差得離譜，不僅胡不了牌，還頻頻放槍，超級衰，所以，打牌前不要剪指甲，不然可別怪牌運不好。

禁忌4：心情不好也不能打牌

有沒有人在打牌時，發現自己越打越倒楣？心情不好真的會影響整個牌局的氛圍，甚至讓周圍的人也不太願意和你繼續打，所以打牌前最好先調整心情，保持輕鬆愉快，才能迎來好牌運。

禁忌5：打牌時少說話

打麻將最忌分心，如果你是新手，還是專心玩牌為主，免得邊說邊玩，結果錯過了別人出來的牌，或一不小心犯了「相公」錯誤，輸到脫褲子就欲哭無淚。