楊梅休息站2死6傷「死傷名單曝」！夫妻載小孩自撞　返鄉過年夢碎

▲楊梅休息站重大車禍，導致2人死亡、6人受傷。（圖／記者沈繼昌翻攝）



記者沈繼昌、柯振中／桃園報導

桃園市楊梅區楊梅休息站電動車自撞，導致2人死亡、6人受傷，死者為駕駛與其中1名乘客。根據調查，這輛車的駕駛為倪姓男子，倪男與妻子展女準備返鄉過年，車上的小孩則是倪男與展女的孩子，還有展女弟弟的孩子，一行人準備回雲林過年，不料途中發生憾事，至於詳細案發原因仍待釐清。

根據調查，這輛電動車行經楊梅休息站一帶時，自撞撞上分隔島，導致車輛瞬間竄出濃煙，不久後便開始起火燃燒。目擊者張姓男子聽見爆炸聲，趕忙上前查看情況，發現火勢不斷蔓延後，趕緊鑽入車內剪安全帶，將後座的小孩陸續救出。

▲楊梅休息站重大車禍，導致2人死亡、6人受傷。（圖／記者沈繼昌翻攝）



遺憾的是，根據最新消息，目前這起事故已導致2人死亡，分別為駕駛與其中1名乘客，其他孩童則是在醫院接受搶救中。

▲楊梅休息站重大車禍，導致2人死亡、6人受傷。（圖／記者沈繼昌翻攝）



據了解，駕駛電動車的是倪姓男子，副駕駛則是他的妻子展女，後座有3名孩童是2人的小孩，其餘3名孩子，則是展女弟弟的小孩，一行人準備返回雲林，孰料途中發生憾事，導致團圓夢碎。自撞意外發生後車輛起火，詳細原因仍待火調人員釐清。

▼楊梅休息站車禍，導致2人死亡、6人受傷。（圖／翻攝《記者爆料網》）



車禍傷患名單如下：

一、駕駛倪男：明顯死亡未送醫

二、副駕駛展女：重傷昏迷送桃園醫院急救

三、10歲男童：無生命跡象送楊梅天成醫院急救，急救無效

四、10歲女童：意識不清送平鎮聯新國際醫院急救，等待轉院

五、8歲男童：2級燒燙傷送林口長庚醫院急救，插管手術中

六、6歲女童：3度燒燙傷送林口長庚醫院急救

七、2歲男童：無生命跡象送湖口仁慈醫院急救

八、2歲女童：意識清楚送楊梅怡仁醫院急救