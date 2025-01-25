老公不主動「穿戰服才壞壞」　人妻需求大崩潰：才新婚3個月

▲老公要求原PO穿戰服，才願意壞壞。（示意圖／記者周亭瑋攝）



網搜小組／劉維榛報導

「才結婚3個多月而已！」一名人妻無奈透露，她明明躺在旁邊，老公寧願自己打手槍，也不願撲過來求歡，讓她內心非常受傷，問了原因更傻眼，「只會說我都不穿性感內衣。」對此，原PO賭氣直呼，「打算都不主動，看他能撐到什麼時候？」底下網友紛紛搖頭，「代表這男人對妳沒興趣了，留著幹嘛？」

一名人妻在Dcard透露，交了這任才知道，原來有男生不會主動想壞壞，明明原PO就在身邊，老公寧願自己打手槍，也不願意找她尋歡。

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原PO感到卑微直呼，老公給的答案總是「沒穿色色的衣服」去誘惑他，因此才沒性慾，而原PO認為房事是兩人一起經營的，「我也不想要每次都是我主動。」

事實上，老公曾說過，會帶前任女友去摩鐵激戰，然而卻從沒帶原PO去過，導致她心裡非常受傷，「跟他說了之後...只會說我都不穿性感內衣。」

面對另一半不願一起解決性欲的需求，原PO感到空虛直呼，「打算都不主動，看他能撐到什麼時候，才結婚3個多月而已就這樣了...。」

底下網友熱議，「什麼叫做不穿色色的衣服？男人真的有興趣，就算妳穿阿嬤內衣、一般居家服，都會脫光妳的衣服，這就代表這男人對妳沒興趣了，留著幹嘛」、「新婚3個月就冷淡也太快」、「把話說清楚，如果真的無法解決，就考慮離婚，去找一個比較適合的人吧」、「這真的是很有意思的議題，戰服這種東西為什麼只能女生穿，那些上來靠腰伴侶不跟自己做的都該穿，或是去健身房鍛鍊好身材再來靠腰」。