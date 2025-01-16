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八大女甜喊「老公」人夫暈船！正宮提告　法官：只是攬客手段

▲▼星座，暈船，淪陷，操控，感情，愛情。（圖／pixabay）

▲八大女服務生甜喊老公讓人夫暈船。（示意圖／pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名呂姓男子經常光顧某越南小吃部，並與黎姓女服務生互動密切，導致呂妻心生嫉妒，呂妻還發現黎女傳「老公」等親密簡訊給呂男，氣得提告黎女介入其婚姻並求償50萬元。法院審理時，黎女則辯稱她與呂男僅在工作場所互動，稱呼呂男「老公」只是攬客手段，法官認為，呂妻無法提供具體證據證明黎女損害其配偶權益，因此判呂妻敗訴。

判決指出，呂姓男子結婚4年後，被妻子發現經常光顧一家越南小吃部，還與來自越南的黎姓女服務生互動頻繁，呂妻發現呂男不僅陪黎女上下班，還一起前往連鎖超市購物，檢查呂男的手機後，呂妻發現兩人對話曖昧，黎女甚至稱呂男為「老公」。呂妻認為呂男與黎女有染，氣得向黎女提告求償50萬元。

高雄地院簡易庭審理時，黎女辯稱，她與呂男僅是顧客與服務生的互動，並非情侶關係，稱呼呂男「老公」只是為了吸引顧客的常見手段，且她並不知呂男已婚，不認為自己有破壞呂妻的婚姻。

法官檢視呂妻提供的兩人對話紀錄，發現呂妻忽略了對話的完整脈絡，且部分字句翻譯錯誤，兩人對話內容並無露骨或不當之處，黎女作為小吃部服務生，與顧客互動時使用親暱稱呼或關心問候是工作所需，目的在營造輕鬆愉快的氛圍，以利顧客再度光臨，因此認定黎女並未侵害呂妻配偶權益之行為，判呂妻敗訴，全案可上訴。

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