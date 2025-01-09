竹科工程師「初戀愛上人妻」　她談1條件就離婚！網傻：腦壞了嗎

▲原PO崩潰得知女友已經結婚。（示意圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

「怎麼辦...我該和她繼續在一起嗎？」一名工程師透露，和女友在相親上認識，是他的初戀，兩人個性互補讓原PO非常珍惜這段感情，殊不知女友已婚，道歉後希望原PO繼續給予金錢幫助，她會盡量想辦法離婚，讓原PO十分猶豫。文章引發全場大罵，「醒醒吧～那女的只想找長期飯票不是愛你！」

一名男網友在Dcard表示，他是一名竹科工程師，遲遲遇不到對象的他，順利在相親場合上認識現任女友，當時見面聊天就非常契合，對方個性溫柔、廚藝好，還懂得安排旅遊行程。

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不僅如此，女友的社交能力強，與原PO的沉默寡言形成互補，第一次戀愛就能找到真命天女，讓原PO非常珍惜也十分沉浸在粉紅色泡泡裡，豈料老天開了一個玩笑，某次女友忘了帶東西，原PO崩潰直擊，她竟與另一個男生回家。

原PO攤牌質問，女友才坦言早已結婚，雖然長期遭受丈夫辱罵，但缺乏足夠的經濟能力，所以不敢太快離婚，但允諾原PO會盡快結束關係，並頻頻道歉不該欺騙。

女友還稱，如果原PO願意繼續給予她經濟支持，她一定會離婚，這讓原PO不知所措求問，「怎麼辦...我該和她繼續在一起嗎？」

底下網友罵翻，「結婚還去相親...」「四個字放大一下：金錢支持！小心變成幫人家老公養老婆，而且你小心被告啊」、「她這樣不算外遇嗎？她完全沒有要自己處理問題的意思欸，下船吧，你喜歡幫別人擦屁股的話就當我沒說」、「留一些證據，證明你當初不知情，小心對方告你侵害配偶權」、「你腦子燒壞了嗎」、「你喜歡綠色帽子喔」、「醒醒吧～那女的只想找長期飯票不是愛你」。

也有網友質疑，「都搞不清楚你是不是反串了？不是反串的話，廢話！當然不要繼續在一起啊！你怎麼會有想繼續的想法」。