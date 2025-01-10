老公堅持不換休旅車！她抱怨轎車「塞4人很擠」　網嘆：虛榮心作祟

▲老公堅持不換車，讓原PO無法理解。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／曾筠淇報導

「果然節儉是會遺傳的。」近日有女網友發文抱怨，儘管丈夫存款不少且沒有房貸壓力，卻仍堅持開已使用十多年的轎車，導致一家四口出去時空間不足，「不知道我老公在堅持什麼？」貼文曝光後，引起網友討論。

這名網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文表示，老公的存款明明很多了，而且也沒有房貸壓力，然而卻一直不換車。她認為，丈夫的轎車已開十多年，即便外觀仍然很新，但「我們一家四口，擠在車上覺得很擠，孩子也漸漸大了」。

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原PO直言，看到身邊有很多人都已經換成休旅車了，對於老公堅持不換車的想法，她實在無法理解，「果然節儉是會遺傳的」。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「4人坐一般轎車應該很好坐啊」、「四個人很擠？每個都是大胖子嗎？車子好好的沒壞為什麼要換？虛榮心作祟嗎」、「一家四口座一台車根本不會擠」。

也有網友直呼，「你可以買一台大的啊！一定要他買嗎」、「戶政事務所了啦！把你換了」、「自己換啊！抱怨這麼多」、「車子是消耗品，能夠安全代步即可，只會折價不會增值，所以你老公存款會多，不是沒道理」。

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