陸上市公司尾牙送大禮！　不降薪不裁員實施「4.5天上班制」　

▲大陸跨境電商「子不語」CEO宣佈，2025年實施「4.5天工作制」。（圖／翻攝都市快報，下同）

記者魏有德／綜合報導

杭州知名電商上市公司「子不語」CEO在尾牙年會上宣佈，「我會送給大家一個重磅禮物，尤其是00後，肯定會尖叫。」隨著話語一落，陳才雄背後的電子大螢幕上便出現「2025年子不語實施4.5天工作制」的大字，活動現場瞬間進入最高潮，員工情緒隨之沸騰至頂點。這段畫面在陸網瘋傳，公司人員也證實，確有其事。

《都市快報》報導，年會上，陳才雄提到，「我們的生意是一個生態圈，其中為公司作出貢獻的供應商、消費者和員工都是重要的持份者。既然大家共同創造了價值，就應享受到回報。而4.5天工作制便是對員工辛勤付出的最好回饋。」

據了解，子不語員工的平均年齡文28歲，90後和00後員工佔75%，同時，週五下午不用上班的4.5天工作制推行後，公司也打包票「不降薪、不裁員」，讓不少同為藍領的「打工人」十分稱羨。

陳才雄表示，對公司年輕化的定義不一定是指年齡，思想、心態的年輕更重要，「未來的競爭是年輕人和年輕人的競爭，我們的工作文化和場景要不斷貼近年輕人，我們想把職場打造成一個有溫度的組織，能夠激發他們的個性和創造力。這也是我們未來的核心競爭力。」

「子不語」雖在大陸名氣不大，但卻是在港交所上市「含金量十足」的大陸最大跨境電商之一，還有著「跨境鞋服第一股」的稱號。

子不語2022年11月11日在港交所上市，根據2024年中報顯示，營業收入14.62億元（人民幣，下同），歸母淨利潤9137萬元。當前公司市值25.7億港元，主要銷售管道為亞馬遜等電商，在2024年上半年收入中，第三方電商平台佔98.54%。