台南某幼兒園又爆虐童案！累計27童被巴頭、毆打　勒令停招1年

▲台南市議員林燕祝指控，台南歸仁區1家幼兒園日前發生同一班幼兒園18位小朋友被施虐，警方偵查中又發現鯨魚班24位小朋友中有9人遭施虐。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南歸仁區1家幼兒園日前發生虐童案，現又爆出新虐案，市議員林燕祝指出，同一所幼兒園，才爆18位小朋友被施虐，警方偵查中又發現另一班的24位小朋友中，有9人遭施虐。

林燕祝22日召開『摔抓打揑推罵、教師視童如蟻、虐童無止無盡、護童機制癱瘓、教育局無人性』記者會，邀請市府副祕書長殷世熙、教育局副局長楊智雄、法制處長楊璿圓、歸仁分局副分局長、社會局、政風處等相關局處人員列席記者會，受虐兒家長也再度列席。

林燕祝播放五段監視器畫面後，指控歸仁區一所幼兒園，才剛爆出一班26位小朋友有18位被施虐，警方在偵查中又陸續發現，同一所幼兒園，又有另一個班級，24位小朋友有9人被施虐，老師對3歲左右的孩子，大力的又捶又打，又扯頭髮，又捏脖子的暴力影片，外人看了都感到不捨，何況是孩子的家長，真是心痛如絞，只不過小朋友不想吃飯，為何教保員要用如此暴力的行為對待3歲小朋友？

一名出席的家長哽咽地說，孩子回家跟她說被老師毆打、罰跪，雖然監視畫面裡沒看到自己孩子，卻發現別班也有小朋友受虐，看到其他孩子受虐畫面，她的心如刀割，不解老師為何會如此狠心的對待3歲幼兒？她的女兒因為受虐，現在都不敢上學，每天黏她黏得緊緊的，讓她都無法上班，希望每個孩子都能安全上學，每個家長也都能安心。

林燕祝指出，她是議員有監督權，跟教育局調帶子也不給，台南市為何會成為虐童城市？請教育局即刻補足人力，針對幼兒園進行不定期稽查；5年前她就要求訂自治條例，強制在私立幼兒園裝設監視器，當年有議員反對，全案被擱置，近年來私立幼兒園虐童事件層出不窮，請市府法制處長研擬自治條例的可行性，並請教育局補足人力，不定期稽查，以保護幼兒安全，也讓家長安心上班。

歸仁分局副分局長林逸新說，警方全面調閱這所幼兒園的影帶，也修復日前毀損的監視器影帶，全案已報請檢察官偵辦中。教育局副局長楊智雄說，針對這所幼兒園虐童情節，將處以1年停招新生，之前的吳姓教保員裁罰40萬元，終身不得任教，負責人罰6萬元，並公布行為人和機構名稱，至於提供影帶，教育局是等3位委員審議才按程序給資料。法制處長楊璿圓說，的確有了自治條例才能更周延的保護幼兒。

市府副祕書長殷世熙表示，台南市長黃偉哲一再強調虐童零容忍，也希望相關單位能配合執行，市府會要求私立幼兒園裝設監視器，也會要求教育局必須不定期稽查，更會要求對每位教保員進行教育訓練，全方位的來保護幼兒。