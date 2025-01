王毅要盧比歐「好自為之」　陸央媒翻成英文「教他理解」

記者陳冠宇/綜合報導

大陸外長王毅24日與美國國務卿盧比歐(Marco Rubio)通電話時說了一句「希望你好自為之」,頗有訓話之姿,引發討論。大陸央媒隨後拍影片解說「好自為之」的英文翻譯,稱要「幫美方理解」這句話。

王毅在通話中向盧比歐說,大國要有大國的樣子,應當承擔應盡國際責任,應當維護世界和平,應當幫助各國實現共同發展。「希望你好自為之,為中美兩國人民的未來,為世界的和平與穩定發揮建設性作用。」

據陸方引述,盧比歐表示,美方願與中方坦誠溝通,妥處分歧、以成熟和謹慎的方式管理好雙邊關係。美方不支持「台灣獨立」,希望「台灣問題」以海峽兩岸都能接受的方式得到和平解決。

▼美中台關係。(圖/路透)

大陸「中央廣播電視總台」旗下新媒體帳號「玉淵譚天」隨後發布影片「八種翻譯幫美方理解好自為之」。

玉淵譚天指出,大陸對美方說的話裡頭,「好自為之」不是第一次出現,之前大陸外交部也多次提過這個詞,翻譯為make the right choice(做出正確的選擇),也曾翻譯為be very prudent about what they say or do(對其言行要保持謹慎)。

玉淵譚天接著強調,這一次大陸翻譯為hope that Rubio would make the right decisions(希望盧比歐能做出正確的決定),「希望盧比歐能聽懂什麼叫好自為之」。

玉淵譚天在另一部影片中說,「好自為之」的潛台詞是,中美兩個大國關係世界,「若堅持反華立場,到時候有什麼後果,你看著辦吧」。同時也是在提示美國政府這4年該說什麼話,該做什麼事。

為何要這樣提醒盧比歐?玉淵譚天指出,這篇稿件重點提及了「台灣問題」,還突出「成熟、謹慎」、不支持台灣獨立等詞語。影片稱,盧比歐過去在「台灣問題」上,做出不少有違兩岸和平統一的事,因此盧比歐第一次做國務卿,談問題前大陸肯定要提醒他一下。

▲大陸外交部長王毅。(圖/路透)

玉淵譚天提到,「台灣問題」是中方核心利益中的核心,是中美關係第一條不可逾越的紅線,因此此次雙方通話就「台灣問題」大篇幅的表述,就是表明雙方不希望一上來就把關係搞僵,希望維持中美關係的基本穩定。

另外,玉淵譚天指出,中美元首通話後僅一周,兩國外長就展開通話,如此快的節奏在之前是少見的。客觀因素是,中方幾年前就已跟川普打過交道,可以省去一些試探與磨合。

主觀因素則是,選擇在此時通話,說明雙方有意願共同尋求方法解決現存障礙,畢竟有些話還是先說在前頭。影片最後稱,中美關係這艘大船如何開,一開始的方向不能錯,好自為之,在明白「好」的同時還得「自知」,「希望美方能真的讀懂中方的善意提醒,為世界和平與穩定發揮建設性作用」。

▼美國國務卿盧比歐。(圖/路透)