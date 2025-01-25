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大陸 大陸焦點 特派現場

王毅要盧比歐「好自為之」　陸央媒翻成英文「教他理解」

記者陳冠宇／綜合報導

大陸外長王毅24日與美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）通電話時說了一句「希望你好自為之」，頗有訓話之姿，引發討論。大陸央媒隨後拍影片解說「好自為之」的英文翻譯，稱要「幫美方理解」這句話。

王毅在通話中向盧比歐說，大國要有大國的樣子，應當承擔應盡國際責任，應當維護世界和平，應當幫助各國實現共同發展。「希望你好自為之，為中美兩國人民的未來，為世界的和平與穩定發揮建設性作用。」

據陸方引述，盧比歐表示，美方願與中方坦誠溝通，妥處分歧、以成熟和謹慎的方式管理好雙邊關係。美方不支持「台灣獨立」，希望「台灣問題」以海峽兩岸都能接受的方式得到和平解決。

▼美中台關係。（圖／路透）

▲▼國旗,台灣國旗,中華民國國旗,青天白日滿地紅,美國國旗,中國國旗,五星旗,美中台,美國國旗。（圖／路透）

大陸「中央廣播電視總台」旗下新媒體帳號「玉淵譚天」隨後發布影片「八種翻譯幫美方理解好自為之」。

玉淵譚天指出，大陸對美方說的話裡頭，「好自為之」不是第一次出現，之前大陸外交部也多次提過這個詞，翻譯為make the right choice（做出正確的選擇），也曾翻譯為be very prudent about what they say or do（對其言行要保持謹慎）。

玉淵譚天接著強調，這一次大陸翻譯為hope that Rubio would make the right decisions（希望盧比歐能做出正確的決定），「希望盧比歐能聽懂什麼叫好自為之」。

玉淵譚天在另一部影片中說，「好自為之」的潛台詞是，中美兩個大國關係世界，「若堅持反華立場，到時候有什麼後果，你看著辦吧」。同時也是在提示美國政府這4年該說什麼話，該做什麼事。

為何要這樣提醒盧比歐？玉淵譚天指出，這篇稿件重點提及了「台灣問題」，還突出「成熟、謹慎」、不支持台灣獨立等詞語。影片稱，盧比歐過去在「台灣問題」上，做出不少有違兩岸和平統一的事，因此盧比歐第一次做國務卿，談問題前大陸肯定要提醒他一下。

▲中共中央外事辦主任、大陸外交部長王毅。（圖／路透）

▲大陸外交部長王毅。（圖／路透）

玉淵譚天提到，「台灣問題」是中方核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線，因此此次雙方通話就「台灣問題」大篇幅的表述，就是表明雙方不希望一上來就把關係搞僵，希望維持中美關係的基本穩定。

另外，玉淵譚天指出，中美元首通話後僅一周，兩國外長就展開通話，如此快的節奏在之前是少見的。客觀因素是，中方幾年前就已跟川普打過交道，可以省去一些試探與磨合。

主觀因素則是，選擇在此時通話，說明雙方有意願共同尋求方法解決現存障礙，畢竟有些話還是先說在前頭。影片最後稱，中美關係這艘大船如何開，一開始的方向不能錯，好自為之，在明白「好」的同時還得「自知」，「希望美方能真的讀懂中方的善意提醒，為世界和平與穩定發揮建設性作用」。

▼美國國務卿盧比歐。（圖／路透）

▲▼ 盧比歐將成為美國首位拉丁裔、被北京制裁的國務卿。（圖／路透）
 

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