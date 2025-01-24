快訊／台南自小客車疑自撞路燈　駕駛受困獲救無生命跡象

▲台南市安南區長溪路2段，24日晚上發生1部小客車疑自撞路燈電桿，男駕駛人被消防人車搶救脫困，惟已失去生命跡象，送醫搶救中。（圖／民眾提供）

記者林東良／台南報導

台南市安南區長溪路2段，24日晚上約9時許發生1起車禍，台南市消防局據報出動安南消防分隊人車前往救援，消防人員到場發現該部小客車疑自撞路燈電桿，男駕駛人受困車內，消防人車搶救脫困，惟駕駛人已ohca，失去生命跡象，消防人員馬上進行急救，並同步以救護車送永康奇美醫院搶救，目前肇事原因及相關責任由市警三分局警方調查處理中。