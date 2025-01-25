萬丹紅豆公益馬拉衳賽「送紅包+麵線」　助弱勢家庭過好年

▲萬丹紅豆公益馬拉衳賽攜手送麻油雞麵線過好年活動 。（圖／民眾提供）

記者陳崑福／屏東報導

萬丹紅豆公益馬拉衳賽攜手送麻油雞麵線過好年！今(25)日早上在萬丹果菜市場舉行，配合活動，另有義診、義剪等項目，湧入超過1500名鄉親排隊吃麻油雞，現場另發送鄉內弱勢家庭春節紅包，場面溫馨、熱鬧。

「萬丹紅豆公益馬拉衳賽」去年12月29日早上在萬丹鄉舉行，萬丹鄉農會及不少善心團體、個人紛紛贊助運動經費及物資。主辦該活動的鄉籍縣議員洪宗麒及服務團隊即表示，捐助款項剩餘部分將全部捐出做公益。

根據統計，萬丹紅豆公益馬拉松賽共募得79萬多元，支出19萬7000元，剩餘59萬元；洪宗麒表示，剩餘款項全部捐助給鄉內弱勢家庭、獨居老人、邊緣戶共554戶及鄉內社區發展協會、學校、急難救助，一毛不留，但感到單獨發放給弱勢家等紅包，相形單調，因此加碼讓鄉親都來吃麻油雞麵線過好年念頭。

洪宗麒說，今天的「萬丹紅豆公益馬拉衳賽攜手送麻油雞麵線過好年」所有經費由他及服務團隊支應，花費超過20萬元；原準備1000份的麻油雞麵線，由於湧入鄉親太熱絡，份數不足，追加了500份以上。看到鄉親吃得很開心，一切付出都值得」。

萬丹鄉農會總幹事張枝烈表示，看到主辦單位這麼用心，感覺很溫馨，也感到當初贊助特別有意義。