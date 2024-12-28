2024萬丹公益馬拉松賽　選手參賽兼做公益

▲萬丹公益馬拉松賽29日在萬丹國中開跑 。（圖／議員洪宗麒提供）

記者陳崑福／屏東報導

「萬丹紅豆公益馬拉松」賽29日早上在萬丹鄉萬丹國中鳴槍開跑，今年有來自全國各地2300多位選手參加，分全馬、半馬、10公里、5公里四組，環繞鄉內10個村落進行，準備了22個營造成嘉年華街的美食補給站，讓選手品嘗到鄉內各種特色料理，兼做公益，成為難忘的馬拉松賽之一。

「萬丹馬拉松賽」原由萬丹鄉後村村一群喜愛慢跑成員發起，今年是第9屆，礙於經費等因素，今年一度萌生放棄念頭，但成員不捨當初辛苦創辦的賽事結束，找到鄉籍縣議員洪宗麒接手，洪宗麒一口答應，除延續讓選手能品品嘗到以鄉內特紅豆、牛奶製作的特色美食外，更結合民意代表暨商家大家一起做公益，更名為「紅豆紅豆公益馬拉松賽」。

消息傳開，選手報名相當踴躍，地方民意代表、商家也紛紛捐助參與，連村長也加入，反應超乎熱絡。

洪宗麒表示，馬拉松賽結合公益，也要讓選手品嘗到鄉內各式特色料理，鼓勵補給店鄉親發揮創意，利用鄉內農特產品進行開發產品，並與選手互動，設置獎金，冠軍獎15000元、亞軍10000元、季軍5000元。

另設選手造型獎，讓選手發揮創意，增添比賽樂趣，共錄取10名，每位分別頒發1000元。而各組前5名均有獎金。

洪宗麒表示，萬丹有30個村，馬拉松選手繞跑緊鄰高屏溪旁的西邊10個村落，沿途可欣賞鄉內紅豆田等田園風光。也希望藉這活動能夠帶動三好；第一好持續推廣萬丹讓更多人認識萬丹；第二好藉由活動推廣在地產業及美食店家；第三好，將贊助結餘款全額捐給地方弱勢家庭及失親者，讓他們感受到社會的溫馨。