屏東綠鬣蜥跳樹逃竄！畫面如「下大雨」　捕抓團隊看傻眼

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣境內綠鬛蜥數量愈來愈多，抓不勝抓，縣議員洪宗麒服務團隊連日來每晚6時起至翌日凌晨2、3時捕抓，樹上綠鬛蜥看到燈光，直接從樹上跳到地面逃竄，宛如下大雨般，讓團隊成員看傻了眼。

▲綠鬣蜥從樹上直接跳到地面逃竄 。（圖／縣議員洪宗麒提供）

每年國慶節過後，萬丹地區農民開始栽種紅豆短期作物，造就有名的萬丹紅豆；但今年剛長出嫩芽的紅豆，就被綠鬛蜥啃食、甚致啃光，造成農民血本無歸，欲哭無淚，為避免紅豆幼嫩芽被啃食，萬丹還出現80歲阿嬤拿長棍在紅豆田邊驅趕綠鬣蜥的現象，令人不捨。

屏東縣議員洪宗麒服務團隊為此組成「鬣龍大隊」，接受農民登記，每天下午6時出動至隔天凌晨2、3時收班，平均一天都可以捕抓到一、二百隻，顯見綠鬣蜥數量已相當驚人。

洪宗麒指出，綠鬛蜥除啃食長出嫩葉的紅豆外，其他像農民種植的大黃瓜、辣椒、苦瓜等作物幼芽，其中可以上市的小黃瓜更是整根直接吃掉，讓目擊農民很傻眼。而團隊受理捕抓鄉鎮也擴大，從萬丹、鄉擴大到新園、竹田、崁頂等鄉鎮。

他指出，綠鬛蜥約在下午1時以後出動曬太陽並覓食，飽食過後，晚上就爬到紅豆田等旁邊樹上棲息，警覺性降低，捕抓團隊在晚上出動後就可以趁機捕抓。日前，在新園鄉東港溪港西堤防旁一處紅豆田旁樹上，捕抓團隊的燈光一照，滿樹的綠鬣蜥宛如下大雨直接往地面逃竄，讓團隊人員傻眼。

屏東縣籍立法委員蘇清泉因此要求農業部補助捕抓綠鬣蜥經費沒有上限，得到農業部支持。

根據資料，綠鬣蜥10 月至隔年3 月是交配期，約3、4 月開始產卵，幼蜥會在兩個月後左右陸續孵化，從目前解剖過的雌蜥來看，綠鬣蜥最多能一次懷有78顆卵，繁殖能力驚人。