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綠鬣蜥「死好幾次」重複申報詐補助款！萬丹紅豆田被剃光頭慘況曝

▲萬丹鄉紅豆長出幼苗慘遭綠鬣蜥「剃光頭」 。（圖／洪宗麒提供）

▲萬丹鄉紅豆長出幼苗慘遭綠鬣蜥「啃光」 。（圖／洪宗麒提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府農業處委外捕蜂捉蛇、綠鬣蜥業務傳出詐領案，農業處蘇姓技工及3名廠商遭收押禁見，另有4人交保，對此運作有深入了解的屏東縣萬丹鄉籍縣議員洪宗麒7日指出，會發生詐領捕助款情事，與縣府現行廠商委外辦法有關。而原本綠油油的紅豆田，如今被綠鬣蜥啃成「光頭」，相當誇張。

▲萬丹鄉紅豆長出幼苗慘遭綠鬣蜥「剃光頭」 。（圖／洪宗麒提供）

▲▼萬丹鄉紅豆長出幼苗慘遭綠鬣蜥「啃光」 。（圖／洪宗麒提供（上）、屏東縣農業處提供（下））

▲移除綠鬣蜥 。（圖／屏東縣農業處提供）

洪宗麒服務團隊連日來受理農民登記捕抓綠鬣蜥，目前登記農民逾80戶，捕抓面積超過百公頃，反映相當熱絡，也透露出農民的無奈。

洪宗麒指出，目前委外捕抓1隻綠鬣蜥可以領到約272元的款項，但捕抓到的綠鬣蜥無法運到焚化爐焚化、化製廠擔心綠鬣蜥帶有病菌(毒)，擔心原料遭到感染，無法做成飼料，導致捕抓到的綠鬣蜥後續就是交由委外廠商處理，廠商後續如何處理，會不會拿去冷藏(凍)，過一段時間再重新拿出來申報一次，「反正綠鬣蜥長得都差不多」，沒有人知道，「問題就出在這裡」。

▲▼屏縣府夜間巡捕綠鬣蜥移除成效豐碩 農民可申請專案移除。（圖／屏東縣政府）

▲屏縣府10月啟動夜間巡捕綠鬣蜥專案，執行13次，捕獲綠鬣蜥1662隻。（圖／屏東縣政府）

洪議員說，以往每年補助款的經費固定，一旦年度補助款用盡，廠商就失去捕抓的動力，加上綠鬣蜥繁殖能力相當強，一年補助抓到的數量比不上繁殖數量，致「抓不勝抓」，農作物受害面積及範圍持續擴大，讓農民欲哭無淚，求助無門。

▲萬丹鄉紅豆長出幼苗慘遭綠鬣蜥「剃光頭」 。（圖／洪宗麒提供）

▲紅豆剛長出幼苗就慘遭綠鬣蜥「剃光頭」。（圖／洪宗麒提供）

洪宗麒表示，雖然今年捕抓綠鬣蜥的補助經費經立委蘇清泉向農業部爭取，獲得補助款無上限的允諾，但農民栽種的紅豆苗長出幼苗被綠鬣蜥啃光；其中一位農民種了2分地，被吃到剩下不到1/10，相當誇張，導致農民血本無歸，損失慘重，「縱然抓光綠鬣蜥也無法彌補農民損失」。

▲萬丹鄉紅豆長出幼苗慘遭綠鬣蜥「剃光頭」 。（圖／洪宗麒提供）

▲整片紅豆田都被綠鬣蜥啃得光禿禿，造成農民損失慘重。（圖／洪宗麒提供）

他指出，萬丹、新園等地區紅豆田，原本應該是綠油油一片，目前被綠鬣蜥啃成宛如光頭，畫面很誇張，更讓農民心痛；由於綠鬣蜥屬於外來物種，將向縣府提出遭到外來物種損害的作物應比照農業天然災害救助辦法給予救助，來降低農民的損失。

▲▼屏東綠鬣蜥氾濫。（圖／翻攝屏東縣政府）

▲屏東綠鬣蜥氾濫。（圖／翻攝屏東縣政府）

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