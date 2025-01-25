立法院突襲送案已「刺殺出局」　卓榮泰籲：光明磊落走正道

▲卓榮泰視察高公局局本部交控中心。（圖／行政院提供）



記者陳家祥／台北報導

立法院去年底通過《公職人員選舉罷免法》部分條文修正案，考量修正條文有窒礙難行之處，行政院24日召開臨時院會通過覆議案。針對在野黨質疑「三振出局」，行政院長卓榮泰今（25日）表示，「我面對的是三個壞球，沒有三振的問題」，昨天傍晚4點47分立法院的盜壘，行政院已經在5點15分把他刺殺出局了，他已經失敗了。

卓榮泰說，今天春節連假的第一天，行政院最關心的還是國人要返鄉過節的交通，還有整個物價相關的問題，所以特別來到這裡看看執勤公務人員。卓表示，要對全國的公務人員給予最大的感謝、尊重，對他們的工作、生活也要給予更多的關心。

至於覆議一事，卓榮泰提到，昨天經過臨時的院會，對《公職人員選舉罷免法》部分條文案的修正，基於憲政機關的職權，提出覆議。

卓榮泰強調，覆議是走正道必須要做的，他非常反對旁門左道、偷襲的方式，竟然在下班前不顧公務人員正在整理自己的辦公處所，準備返家過年的前一刻，做出這樣的動作，所以向立法院表達了我最大的不滿。

「但他們說如果覆議不成功是三振，其實我面對的是三個壞球，沒有三振的問題。」卓榮泰表示，昨天傍晚4點47分立法院的盜壘，行政院已經在5點15分把他刺殺出局了，他已經失敗了。

卓榮泰說，所以希望在球場上也好，在兩院之間也好，大家要正正當當的、光明磊落的，用憲法的規定、用互相尊重的精神，這樣國人才會看到一個正常的國會，台灣才會是一個正常的國家。