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今迎東北季風雨連下3天！寒流明天殺到　最冷時刻出爐剩8度

▲▼天氣 低溫 大陸冷氣團 寒流 路人包緊緊 禦寒。（圖／記者屠惠剛攝）

▲明天下午寒流來襲，春節最冷時刻出爐。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蕭筠／台北報導

因受東北季風影響，今（25）日春節連假首日北台灣氣溫偏涼，會出現局部短暫雨情形，明日開始水氣增多，全台各地降雨機率提高，一路下到小年夜清晨；氣溫部分明天下午起因寒流南下逐漸降溫，最冷時間落在除夕清晨，中部以北、東北部低溫剩下8至10度，其他地區11至13度，提醒民眾要做好保暖工作。

▲▼春節天氣。（圖／氣象署提供）

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▲全台降雨情況一次看。（圖／氣象署提供，下同）

根據氣象署最新說明，今日起受東北季風影響，迎風面以基隆海岸、大台北山區、東半部地區會有局部短暫雨情形，桃園以北則出現零星下雨，明天下午開始東北季風帶來的水氣逐漸增多，北部、東半部、中南部山區降雨機率提高，基隆北岸、北部山區恐有局部較大雨勢機率，大雨持續下到小年夜清晨。

小年夜白天後北部、東北部跟中南部山區逐漸轉為多雲天氣，除夕到初三期間水氣偏少，各地回到多雲到晴的天氣型態，僅剩花東地區有零星降雨。

▲▼春節天氣。（圖／氣象署提供）

▲全台春節氣溫出爐。

溫度方面，今日北台灣偏涼，北部、東北部白天高溫約18至20度，中南部24至25度，明天下午迎來寒流南下，氣溫逐漸下滑，傍晚北台灣降到14度左右，中部也剩15度，其他地區約16度。

小年夜各地溫度持續往下，北部剩12度，中部14度，南部及東部15至16度，預估寒流最冷時刻落在除夕清晨，中部以北跟東北部低溫只有8至10度，其他地區11至13度，局部空曠地區都有機會更低，北部東部白天高溫也僅剩15度左右，中南部17度，各地白天還是偏寒冷。

初一清晨仍受寒流影響，低溫回升一些，不過各地局部還是有機會出現10度以下，初一白天開始寒流減弱，氣溫才會逐漸回升，初二、初三各地白天高溫都有機會回升到20度以上，但因風向轉為東南偏南風，清晨夜晚仍會有比較明顯的輻射冷卻作用，清晨中部以北、東北部低溫還是偏低，日夜溫差較大。

另，明日白天開始中部以北3000公尺以上高山因水氣增多關係有機會下雪，明日晚上至小年夜各地3000公尺以上、北台灣1500公尺以上高山都有機會出現下雪情形，小年夜白天後降雪機率便逐漸降低。

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