工藝中心春節推新春逗藝系列活動　大年初二至初五邀民眾享受慢遊

▲工藝中心今年春節推出「新春逗藝－2025工藝漫活•盈滿年」系列活動。（圖／國立台灣工藝研究發展中心提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

國立臺灣工藝研究發展中心今年春節推出「新春逗藝－2025工藝漫活•盈滿年」系列活動，從大年初二至大年初五，內容包含工藝展覽、工藝體驗、春日工藝手作市及大地體驗闖關遊戲等，邀請國人一起把心放慢、透過五感擁抱工藝，享受美好生活並迎接吉祥蛇年。

工藝中心於21日辦理活動發佈會和春聯揮毫寫贈活動，邀請李轂摩、林榮森、簡銘山等大師進行開筆儀式，再由10位書法名家現場揮毫寫贈春聯。

工藝中心主任陳殿禮指出，今年新春活動將由「工藝小生物」帶領，邀民眾一起打開五感、漫步園區小角落，進入展館探索，感受材料的質感、聆聽手作的韻律、欣賞工藝的紋理，或是嗅到偶然傳來自然的氣味，遠離都市喧囂、回歸簡單純粹的快樂，在新春年節期間留下暖心印記。

工藝中心說明，春節系列活動包含「工藝體驗」、「工藝展覽」、「春日工藝手作市」、「暖蛇逗表演」、「春日大地體驗」及「工藝故事屋」等六大主題：「工藝體驗」為展現臺灣工藝的多元樣貌，在工藝師的指導下製作屬於自己的作品，與工藝直接對話，感受工藝魅力；「工藝展覽」則展出多項工藝文化主題特展，包含「《造物星圖》臺灣工藝青年特展」、「龍龍好！共融玩聚列車特展」及「臺灣工藝百年進行式」等，拓展豐富工藝視野。

另有適合闔家大小參與的「春日大地體驗」，包括大地彩繪塗鴉、搓湯圓、版印年畫及稻草迷宮、小生物躲貓貓—工藝聲音探險等多項精彩活動與闖關集點等你來挑戰；「暖蛇逗表演」邀請財神爺跳加官賀新年、行動雜耍、樂團及吉他彈唱等演出，讓返鄉遊子們在輕鬆愉悅氛圍中感受新春的熱鬧與祝福；「春日工藝手作市」則募集適合春日時節展出的文創工藝品牌，分享彼此故事、交換靈感及提升彼此能量。

工藝中心提醒，年初二至初五期間臺灣工藝文化園區、臺北當代工藝設計分館、苗栗工藝產業研發分館都不打烊，相關活動資訊及報名方式請至工藝中心官網（http://www.ntcri.gov.tw）或官方臉書查詢。