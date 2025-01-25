失去5500萬政黨補助款後　時力政治獻金創5年來新高

▲時代力量黨費運作。（圖／時代力量提供）



記者杜冠霖／台北報導

年關前最後一個上班日，時代力量黨主席王婉諭24日公布時代力量年度財報整理，在選戰失利、失去每年5500萬的政黨補助款後，王婉諭透露，時力精簡人力與實體據點、調整收支比例，在最後兩個月讓收入大於支出。當然，整年度2871萬的支出，還是超過2148萬的收入，政治獻金收入則是創下五年來新高。

王婉諭表示，2024年，是時代力量失去政黨補助款的第一年，卻也是我們重新開始的一年。失去補助當然是一個教訓，但也使我們沈痛自省、重整步伐。這陣子，都在跟大家解釋中央政府總預算的審查，看到留言區也有人好奇提問：那時代力量現在的經費來源是什麼，收支狀況如何？

王婉諭指出，年前最後一個上班日，時力也完成了年度財報的整理。作為黨主席，「我想我有義務、也有責任，來跟不離不棄、堅定支持我們的夥伴們，說明這一年的財務狀況：因為一月底的選舉失利，讓我們驟失每年5500萬的政黨補助款。這樣的危機，讓我們必須精簡人力與實體據點，這是我最不捨的一個決定，但也因此，我們決心從頭檢視、檢討過往財政失衡的狀況，重建一個良好的財務結構。」

王婉諭說明，時力調整收支比例，從年初的每月支出遠大於收入，逐漸讓收入追上支出，在最後兩個月讓收入大於支出。當然，整年度2871萬的支出，還是超過2148萬的收入，這是2025年要繼續努力的地方。感謝各位夥伴們的熱情支援，在選後持續支持本黨，讓我們的政治獻金捐款收入，創下五年來的最高。

對於財源，王婉諭透露，積極建立定期定額捐款的穩定模式，逐步成長到每月29萬，提供政黨運作的穩定金流。在此，我要深深的感謝，每一位用選票、用捐款、用行動支持時代力量的夥伴。你們是這個時代最溫暖的一道光，陪我們走過時代力量最困難的時刻，讓我們可以繼續勇敢走下去。

王婉諭表示，這一份心意，是對於堅持理想的第三勢力的深刻期許。因此，我也承諾大家，時代力量絕對不會亂搞帳目、私吞公款，我們會秉持著公開透明的精神，好好的珍惜每一份的信任。農曆新年將近，除了祝福大家新年快樂，也期許新的一年，台灣能夠甩開過去一年混亂的陰霾。