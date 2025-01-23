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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

推「壯世代」被質疑未利益迴避　吳春城：沒利益！註冊商標是職志

▲▼2024政黨品牌調查 發布表記者會 趙少康 吳春城 林濁水。（圖／記者屠惠剛攝）

▲吳春城。（資料圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

立法院通過《壯世代政策與產業發展促進法》，主要推手為民眾黨立委吳春城；但綠委吳沛憶日前提到，「壯世代協會」在地方跟中央拿到很多標案，引來吳春城不滿拍桌理論，時代力量黨主席王婉諭22日也質疑，吳春城沒有利益迴避。對此，吳春城23日回應，自己沒有收取任何一毛專利費，申請專利是職志，若有人做壞事才會限制。

針對王婉諭表示吳春城推「壯世代」並註冊相關商標，儘管已請辭「壯世代教科文協會」，但家人仍掛名在相同地址的「戰國策國際顧問公司」，質疑沒有利益迴避等內容，吳春城23日上午於立院受訪時表示，「迴避什麼利益？從我當立委之後，就沒有參與任何政治標案」，嘉義市政府也是3年前標案，且自己還被嘉市府感謝。

吳春城指出，「這跟我擔任立委之後有什麼關係？我迴避什麼利益？我沒有做任何利益啊！現在就是公益」，推動《壯促法》是因為台灣進入超高齡社會，但政府有什麼作為？該法是給予55歲以上有工作能力且意願的國民一個新身分，目前身分被稱為「老人」或「銀髮族」，但這不符合現狀，所以要賦予新身份，而壯世代則在民間被廣為採納。

吳春城提到，外界說他註冊商標，「我有沒有去跟他們收取任何一毛錢的專利費？申請專利是一個職志，你做好事我都沒意見，但如果你拿去做壞事，我才限制他！」但如果自己沒拿到專利的話，就沒有辦法，因為這樣是讓大家愛怎麼用就怎麼用，「那我還推什麼社會運動呢？」

吳春城痛批，「那完全是抹黑，現在就是把一些事件亂編故事，我覺得這種事情無法澄清，信者恆信，不信者就不信，就是這樣！」民進黨從預算後的所有造謠產業全部出動，這也是備受波及而已。

吳春城稱，壯促法是三黨一致無異議通過，所有人經過一整年的討論，行政院成立壯世代跨部會小組、政委陳時中召集14部會，經過3個月會議，在立法程序審查、公聽會、政黨協商等都非常完整，這麼多人參與溝通，現在突然發現壯世代是什麼、沒人懂、都是他一人在搞，「我有這種超能力（的話），那我比馬斯克還厲害，可以操縱國會、行政院，講得像天神一樣，你說這種事情怎麼去回應？」

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