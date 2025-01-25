　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日本飯店價格飆27年新高！　平均每晚4800元

▲▼東京皇家王子大飯店花園塔。（圖／Klook提供）

▲日本飯店的平均客房單價創下27年來新高，圖為東京皇家王子大飯店花園塔。（圖／Klook提供）

文／中央社記者戴雅真東京25日專電

受到日圓貶值，來自歐美、澳洲的遊客增加，以及中國客逐漸回流等多重因素影響，日本飯店的平均客房單價創下27年來新高。房價太貴連帶影響商務飯店，東京甚至出現找不到地方住宿的「出差難民」。

日本經濟新聞24日報導，美國不動產資料分析公司柯斯塔集團（CoStar Group）旗下的STR公司針對日本境內約2000家飯店進行調查。STR公司自1996年開始此項調查，原本主要以外資飯店為調查對象，自2000年代開始，把範圍擴大至日本的本土飯店。

最新數據顯示，2024年11月飯店平均每晚房價2萬2880日圓（約新台幣4800元），較前一年同期增長18%，同時超越此前的最高紀錄，也就是1997年8月的2萬2245日圓。當時的背景同樣是日圓貶值，來自海外的商務人士和觀光客增加，推升飯店房價。

根據調查，2024年11月的飯店平均入住率來到了81.6%，較前一年同期增加1.9個百分點，也是自2019年11月以來的最高水準。

根據位於東京都港區的大倉東京酒店，11月正值日本的紅葉季，氣候宜人，是旅遊需求旺盛的時期。此外，許多國際會議和展覽也選在這個時期舉辦。

除了季節的因素外，受到日圓貶值影響，到日本旅遊變得相對便宜，使得日本成為更多人的旅遊地首選。根據日本政府觀光局（JNTO）資料，2024年11月，來自美國和澳洲的訪日旅客人數較前一年同期增長了3成，來自歐洲（英國、法國、德國、義大利、西班牙等）的遊客則增長3至7成。

▲▼ 日本飯店,日本旅館。（圖／CFP）

▲受到日圓貶值影響，到日本旅遊變得相對便宜，使得日本成為更多人的旅遊地首選。（圖／CFP）

位於東京都千代田區的東京皇宮飯店（Palace Hotel Tokyo）表示，以美國為主的訪日旅客人數增加，使得2024年11月每晚房價高達10萬3500日圓，較前一年同月上漲5300日圓，漲幅5%。大倉東京酒店每晚房價也比前一年同月上漲1萬日圓，漲幅15%，來到約7萬8000日圓。

東京君悅酒店（Grand Hyatt Tokyo）和安縵東京酒店（Aman Tokyo）表示，2024年11月入住的客人當中，約9成是訪日旅客。大倉東京酒店表示，來自中國的遊客有所增加，住的主要是高價位的房間。新大谷酒店則表示，長期住房的客人增加。

房價上升的不只是高級飯店，營運的飯店品牌分為許多價格區間的西武王子酒店（Prince Hotels ）表示，旗下營運的所有飯店，不論是高級還是平價，在2024年11月全面漲價。

在都市地區，平價飯店一房難求，有些區域的飯店甚至在數個月之前就被訂滿，也連帶影響尋找低價住宿的商務人士。一名從京都到東京出差的30多歲女職員感嘆，「在東京都內已經找不到符合公司報帳範圍的飯店房間，只好住到埼玉去」。

STR公司的經理櫻井詩織表示，「除了歐美、澳洲訪日客推升客房單價之外，韓國、台灣和中國訪日客也起到推動作用，房價短期內將繼續上漲」。

▲▼日本Bic Camera優惠券。（圖／Bic Camera提供）

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
小女友酒醉！渣男友竟讓麻吉3P　她崩潰休學
直擊／吉伊卡哇、小八下水啦！　高雄港漂2巨大肉包
快訊／財蛇到！統一發票11、12月中獎號碼出爐
鬼鬼產後首露肚！羞認上圍激增「中空狀態超驚人」
畫面曝！家暴男強拉30歲女　台鐵乘客圍住保護她

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日本關東3名嬰兒急性肝衰竭死亡　驗出感染伊科11型腸病毒

台灣朝野內耗「恐癱瘓政府」　經濟學人示警：正中北京下懷

祭關稅威脅！川普「認真要奪格陵蘭」　與丹麥總理通話超火爆

人工智慧關鍵年！　Meta宣布投入650億美元「擴展AI基礎建設」

驚險過關！美參議院表決國防部長提名　「勉強通過」赫格塞斯任命

日本飯店價格飆27年新高！　平均每晚4800元

若川普2020年勝選　普丁：烏俄戰爭可能不會發生

美參議員力挺川普「奪回運河」　提案巴拿馬切斷與中企關係

川普政府首派軍機「將遣返5000非法移民」！ 　被墨西哥拒絕降落

檢方聲請「延長羈押」尹錫悅遭駁回　凌晨挑燈夜戰再向法院提聲請

逆向超車猛撞機車！　外送員慘噴飛重摔亡

【大碗公裝才對味】媽買3支霜淇淋拿碗公裝再回家爽嗑

【氣到走人】土撥鼠：就算是主人也不給吃！

正妹鼓起勇氣在火鍋店跳舞 回到座位馬上害羞起來XD

【太幸福了】「貓貓版床咚」已閃瞎眾多貓奴的雙眼XD

【時間管理大師】同事趁等紅燈嗑便當XD

【切蛋糕神器】烤肉夾也能切出完美比例！

【真嘟假嘟】把「的」換成「嘟」講話會變得很口愛？

【大人的玩法？】球丟完就可以拿玩具　一個一個丟→整桶梭哈

朋友在當婚禮招待...裝陌生人問話！一轉頭傻眼

日本關東3名嬰兒急性肝衰竭死亡　驗出感染伊科11型腸病毒

台灣朝野內耗「恐癱瘓政府」　經濟學人示警：正中北京下懷

祭關稅威脅！川普「認真要奪格陵蘭」　與丹麥總理通話超火爆

人工智慧關鍵年！　Meta宣布投入650億美元「擴展AI基礎建設」

驚險過關！美參議院表決國防部長提名　「勉強通過」赫格塞斯任命

日本飯店價格飆27年新高！　平均每晚4800元

若川普2020年勝選　普丁：烏俄戰爭可能不會發生

美參議員力挺川普「奪回運河」　提案巴拿馬切斷與中企關係

川普政府首派軍機「將遣返5000非法移民」！ 　被墨西哥拒絕降落

檢方聲請「延長羈押」尹錫悅遭駁回　凌晨挑燈夜戰再向法院提聲請

不只苗栗！UNIQLO「1分店」同天結束營業　在地人認：從沒去過

不孕權威陳思源駁性騷指控　台大：事件成立情節嚴重

日本關東3名嬰兒急性肝衰竭死亡　驗出感染伊科11型腸病毒

30元買12元蔬菜找多少錢？　數學題難倒小學生：不是18元

天道盟軍師「川園」喬事被押走...腿斷獲釋　4嫌聞名號嚇壞落跑

台灣朝野內耗「恐癱瘓政府」　經濟學人示警：正中北京下懷

溫情彩券行用心待客！　台中男笑摸大金豬幸運刮中100萬

祭關稅威脅！川普「認真要奪格陵蘭」　與丹麥總理通話超火爆

岳母住院當天「浴室昏倒」搶救無效　吳鈴山數度哽咽…妻半夜偷哭

人工智慧關鍵年！　Meta宣布投入650億美元「擴展AI基礎建設」

【為什麼不是我QQ】兄妹人同時打電話給媽等待回撥　見妹手機響哥直接哭訴XD

國際熱門新聞

美議員：海裡有外星人　船艦如足球場大

美國首派軍機遣返移民　被墨西哥拒絕降落

川普來真的！　美國政府宣布：墨西哥灣正式更名美洲灣

刺殺「日籍10歲童」被判死　兇嫌動機曝

女童投訴耳朵痛！醫檢查耳蝸炸出大量跳蚤

泰國擬恢復填寫TM6入境卡

男吃生豬肉屁股痛！骨盆X光長滿詭異白點

天災降臨？　2025第一條「地震魚」現蹤

黑色廚具暗藏危機！恐致多種癌症

川普鬆口：不想用「加徵關稅」對付中國

曼谷空汙352校停課！民：呼吸像灼傷

「在家工作」年薪300多萬　2職缺最搶

川普對陸關稅改溫和　美股收黑

韓男怒殺同居女友　水泥封屍藏屋頂16年

更多熱門

相關新聞

檢方聲請「延長羈押」尹錫悅遭法院駁回

檢方聲請「延長羈押」尹錫悅遭法院駁回

尹錫悅涉嫌主導內亂罪，在經過國會彈劾後被逮捕羈押，而高位公職者犯罪搜查處（公搜處）更將案件移交給檢方偵辦。然而，尹錫悅羈押期限將近，檢方向法院請延長羈押期限，豈料卻遭法院駁回。

日本經濟轉折！　謝金河：黑鮪魚拍賣金額創高、訪日人數攀升

日本經濟轉折！　謝金河：黑鮪魚拍賣金額創高、訪日人數攀升

刺殺「日籍10歲童」被判死　兇嫌動機曝

刺殺「日籍10歲童」被判死　兇嫌動機曝

在日本發燒怎辦？2中藥當地買得到

在日本發燒怎辦？2中藥當地買得到

泰國擬恢復填寫TM6入境卡

泰國擬恢復填寫TM6入境卡

關鍵字：

日本飯店房價旅遊日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

控訴遭公公性侵！夫妻連日墜樓亡

竹東黑道火併董事長慘死！三環幫背景曝

天道盟軍師被打斷腿　總動員報復「同理會」

即／大樂透4.32億一注獨得　創下第5屆最高單注獎金

年輕警擊斃通緝犯挨告　YouTuber募款挺執法

沒丟衰整年！蛇年「家中8樣東西」一定要清掉

免費招待遊泰被賣掉　直播主失聯2個月

謝盈萱尾牙抽走最大獎「Lulu崩潰衝上台」

快訊／06:01台南楠西5.1地震　最大震度4級

即／高雄左營驚傳大樓火警　火光濃煙竄出畫面曝光

遺產稅1600萬！他崩潰求助：繳不出來

5分鐘掃掉「三環幫」堂口！　5煞開車逃逸畫面曝

竹東槍戰前店員急疏散客人　童見斷掌嚇到吐

林葉亭尋父8天淚訴「像簽放棄急救書」

成人展驚見「洗面奶」　畫面太震撼

更多

最夯影音

更多

逆向超車猛撞機車！　外送員慘噴飛重摔亡

【大碗公裝才對味】媽買3支霜淇淋拿碗公裝再回家爽嗑

【氣到走人】土撥鼠：就算是主人也不給吃！

正妹鼓起勇氣在火鍋店跳舞 回到座位馬上害羞起來XD

【太幸福了】「貓貓版床咚」已閃瞎眾多貓奴的雙眼XD

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面