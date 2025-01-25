檢方聲請「延長羈押」尹錫悅遭駁回　凌晨挑燈夜戰再向法院提聲請

▲南韓總統尹錫悅23日出席憲法裁判所彈劾案第4次辯論。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅去年12月緊急發布戒嚴，動員軍警封鎖國會、試圖逮捕朝野主要政治人物，涉嫌主導內亂罪，在經過國會彈劾後被逮捕羈押，而高位公職者犯罪搜查處（公搜處）更將案件移交給檢方偵辦。然而，尹錫悅羈押期限將近，檢方向法院請延長羈押期限，豈料卻遭法院駁回。

根據《韓聯社》，公搜處逮捕尹錫悅後，首爾西部地方法院批准公搜處的聲押，目前尹錫悅被拘留在位於京畿道義王市的首爾看守所，第一次羈押期限即將於25至26日之間結束，隨著尹錫悅可能即將釋放出獄，檢察廳非常戒嚴特別搜查本部（本部長為首爾高檢長朴世鉉）昨（24）日向首爾中央地方法院聲請延長羈押期限。

不過，首爾中央地方法院卻駁回檢方的延長羈押聲請，認為檢方已無理由繼續偵查尹錫悅。

由於公搜處經手調查時，尹錫悅除了逮捕第一天接受傳喚和偵訊以外，其他天皆不回應傳喚要求，且應訊時更保持緘默權、不閱覽法庭相關文件，因此公搜處在調查上幾乎沒有任何收穫。對此，檢方研擬在第一次羈押期限結束內，準備進行面對面偵訊，並準備進行羈押起訴。

在經過4個小時後，檢察廳決定於今（25）日凌晨2時，再度向首爾中央地方法院聲請延長羈押尹錫悅。