春節年假別浪費！　網友熱議8大過年必做清單

▲農曆春節即將到來。（圖／pexels）

記者洪菱鞠／綜合報導

快過年了，今年年假長達9天，無論是與家人好友歡聚、國外旅遊或在家追劇休息，都是開啟新一年的好方式。而春節期間有哪些事一定要做，《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「過年新春必做」話題的網路聲量表現，其中有8件事引起網友熱議。

根據網路聲量表現，過年一定要做的就是「吃年夜飯」。除夕與家人團聚圍爐，不少人會分享自家的圍爐照表示，「媽媽特別叮嚀，除夕夜不管忙到多晚都要回家一起吃年夜飯」、「能和家人待在一起真的很幸福」、「除夕就是要熱熱鬧鬧，團團圓圓」。而豐盛菜色與各種年菜也經常成為社群討論，就有網友提到家中的特別習俗，例如「年夜飯一定要有十二道菜，代表六六大順」、「魚要有頭有尾不能斷裂」及「一定要包餃子，象徵著圓滾滾的元寶、富貴滿盈」等，期望新一年能夠吉祥順利。

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▲網友熱議的過年必做事項。（圖／Social Lab社群實驗室提供）

「包/領紅包」也是過年不能錯過的，尤其長大後成為包紅包的一員，對傳統習俗會有不同感受。有網友表示過年時「最喜歡的就是包紅包給心愛的人」，因為「看見老老小小的笑容一切都值得」，也有人在論壇上發問「過年大家都會包給周遭小孩紅包嗎」，引起熱烈回覆，不會包的人說「因為收不回來」、「同輩親友的基本上都講好不包了，在包之前不想佔人便宜還得先問金額，太麻煩了」，一定會包的人則認為紅包重在「儀式感跟幸福感」、「自己小時候收到都很開心，現在看小孩們拿到也很開心」。

傳統習俗中大年初一的「走春」也廣受歡迎，在社群上常見網友分享豐富的走春遊記，不論是到親戚好友家串門子、造訪熱鬧的景點、遊玩購物或到清幽的風景區放鬆身心，都是常見的走春選項。而各縣市的網友們也常發文徵求適合的走春景點，收獲留言區許多的熱心推薦，如台中與南投周邊有「秋紅谷」、「武陵」及「杉林溪」等兼具自然與人文的景點，高雄也有「壽山動物園」、「鼓山魚市場」和「龍貓隧道」等地標可造訪，利用新春連假出遊，是許多人必排的春節行程。