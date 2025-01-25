過年回老家毛小孩怎辦？　「3步驟」慎選合格寵物旅館

▲毛小孩的春節不孤單。（圖／記者宋良義攝）

記者鄭佩玟／台北報導

蛇來運轉迎新春，年節許多毛寶貝主人要去旅遊或其他原因無法陪伴在側，寵物旅館成為一種托養方式，選擇合法且合適的寵物旅館對毛寶貝健康和安全至關重要。新北市政府動保處提醒，選擇寵物旅館時應注意該店家是否為合法寵物業者、且建議簽訂住宿合約、並提供寵物客製化服務等關鍵要素。民眾若有寵物相關消費爭議申訴之需求，可至行政院消費者保護會官網做消費爭議協調申請。

選擇寵物旅館關鍵要素包含，需選擇有合法申請的特定寵物業者，新北市寵物旅館需取得動保處核發特定寵物業許可證，並將證明懸掛於店內明顯處。飼主可透過「寵物登記管理資訊網」查詢合法業者，選擇有保障的住宿服務；建議飼主簽訂住宿合約，明確的權責條款能保障雙方利益，動保處官網提供「特定寵物寄宿/日托定型化契約書」給寵物旅館業者及飼主參考使用，以避免日後糾紛；業者需提供客製化服務，因每隻毛寶貝的需求與性格皆不同，飼主應確認業者是否提供特殊飲食安排、藥物給予、環境敏感性等個性化服務。此外，建議親自到旅館查看環境，確保安全與舒適。

板橋飼主蔡先生分享他的經驗。先前因全家要出國，讓他的毛寶貝「華斯基」入住一家合法的寵物旅館，入住前蔡先生親自到現場勘察，確認環境適合並符合要求。旅館提供監視器服務，讓蔡先生能隨時用手機觀察毛寶貝的情況，並定期回報毛寶貝的飲食與生活狀態。良好的住宿體驗讓蔡先生放心，決定於今年春節回南部的期間再次讓華斯基入住該旅館。

新北市動保處提醒，合法特定寵物業者名單可於寵物登記管理資訊網中查詢，為了毛寶貝的福祉，務必慎重選擇合法的寵物旅館，簽訂住宿合約，且住宿前查詢旅館相關服務項目及住宿環境條件，是整體住宿體驗的關鍵。希望飼主們在安排外出或假期旅行時，能夠選擇為毛寶貝提供安心、安全住宿環境的優良店家。若有消費糾紛，可至行政院消費者保護會官網申請調解。

