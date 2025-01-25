黑色廚具暗藏危機！研究：恐致多種癌症

▲研究顯示，黑色廚具可能也是微塑膠的來源之一，導致罹癌風險增加。（圖／免費圖庫Pixabay）



記者楊庭蒝／綜合報導

我們每天透過空氣、水以及食物，無意中攝入大量微小的廢棄塑膠顆粒。科學家對這些塑膠可能對人體造成的傷害日益關注，近來一系列研究開始證實，這些塑膠顆粒可能與多種癌症有密切關聯。

根據外媒《Dailymail》報導，加州大學舊金山分校的一項研究，微塑膠顆粒可能損害生殖、消化和呼吸系統，並與結腸和肺癌的發生相關。這篇發表於 2024 年 12 月《 ACS Publications Environmental Science & Technology 》期刊的報告，是首個使用美國國家科學院認可的「黃金標準」方法進行的系統性回顧。研究顯示，這些小至十億分之一公分的微塑膠能深入器官，破壞大腸保護層，引發腫瘤生長。此外，微塑膠可能殺死腸道細胞、引發慢性發炎，並削弱腸道免疫系統，進一步增加癌症風險。

其他研究亦顯示微塑膠與肺癌和攝護腺癌的關聯。北京大學第一醫院一項發表於《刺胳針 eBioMedicine》的研究，在攝護腺癌患者的腫瘤組織中發現多種類型的塑膠，包括聚苯乙烯和聚氯乙烯 ，其中一次性餐盒使用頻率與體內聚苯乙烯水平的增加呈現正相關。而澳洲邦德大學的研究則發現，在膀胱癌患者的尿道組織中有高比例微塑膠顆粒，顯示其可能誘發細胞損傷和癌變。

世界自然基金會的研究指出，我們平均每週攝入約5公克微塑膠，相當於一張信用卡的重量。每年累積可達 260 公克，而這些塑膠可能透過血液進入各器官。微塑膠表面常攜帶有害化學物質，例如塑化劑，這些物質可能損害DNA並增加癌症風險。

更令人憂心的是，家用塑膠器具可能也是微塑膠的來源之一。英國普利茅斯大學研究指出，黑色塑膠廚具可能釋放超過 5,000顆微塑膠至食物中，並且往往含有電子廢料成分，可能帶有毒性化學物質，如阻燃劑、鉛與汞。

專家建議，除了減少使用塑膠容器外，應保持室內空氣流通並定期清潔以降低微塑膠的暴露風險。專家也強調，改變日常生活習慣雖然不能完全避免，但能顯著減少塑膠對健康的影響。