年夜飯健康吃！注意「三低一高」把握五技巧　吃什麼都無負擔

▲有三高的民眾應該把握低油、低糖、低鹽、高纖三低一高的飲食原則。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

農曆春節將至，家家戶戶採辦豐富年菜年貨，歡喜迎新年，通常年夜飯的菜色都相當豐盛。花蓮縣衛生局提醒鄉親，滿桌的年菜、各式甜點及飲品，隱藏許多的熱量炸彈，尤其是有三高的民眾要特別注意，應該把握三低一高（低油、低糖、低鹽、高纖）的飲食原則。請遵守下列5個撇步，拿捏好的份量，就能少攝取一些熱量，吃的滿足、剛剛好。

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▲原型食物能增加膳食纖維攝取，對3高患者必不可少。



花蓮縣衛生局朱家祥局長表示，圍爐與家人齊聚一堂、共享歡笑與佳餚，不僅傳遞家庭的溫暖，一同迎接新的一年。提供民眾年夜飯的健康飲食「五技巧」，祝福所有鄉親闔家平安健康過新年。

一、少鹽少醬少加工

圍爐吃鍋常有各式沾醬及湯汁，還有許多加工製品，像是香腸、臘肉、獅子頭、醃漬食品，皆是隱藏的高鈉殺手，建議可以天然辛香料，像是蔥、薑、蒜、洋蔥、香菜…等取代來增添菜餚風味，減少鹽份攝取。

二、年菜攝取7分飽

吃飯細嚼慢嚥有助於消化，也有助於增加飽足感，建議每餐吃飯時間至少15分鐘，才易有飽的感覺，且應避免狼吞虎嚥，吃飯7分飽即可，減少吃下太多食物。

三、中低脂蛋白少油膩

可選擇含油量低的食材及烹調方式，年節總是大魚大肉，但若能以中、低脂蛋白質，如:豆腐、白斬雞、魚、海鮮，取代高油部位，像是蹄趽、東坡肉、臘肉，並選擇以蒸、煮、烤、燉、滷等烹調方式取代煎、炸、裹粉、勾芡等高油脂烹調方法。

四、原型食物不可少

建議多選擇富含維生素、礦物質及膳食纖維等「維持原型態」的全榖及未精製雜糧類，像是紫米、糙米、芋頭、南瓜等，都是很好的食材，而年菜中常見的米糕、八寶芋泥，通常額外添加許多油脂和糖製作，建議酌量攝取即可，並可多吃新鮮蔬菜增加膳食纖維攝取。

五、零食飲品要注意

當季的新鮮水果或無調味的堅果取代零食，天然的水果富含膳食纖維及各種微生物、礦物質，當餐間點心不僅可以解饞也可以攝取到營養素，花生、瓜子、核桃…等堅果建議可選擇小包裝、避免熱量攝取過多。飲品則以無糖茶及白開水取代含糖飲料。



花蓮縣衛生局提醒民眾，春節把握「聰明吃、快樂動」的原則，運用年夜飯的健康飲食「五技巧」，不但能交流家人情感，還能為家人的健康加分。大家飯後也別急著坐下，揪一同圍爐的家人及親友，一同去散散步、騎單車消耗一下熱量，或者明早一起出門走春拜年。



