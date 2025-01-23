2大平台推「外送員春節加碼獎勵」　獎金上看4萬元

▲2大外送平台於春節期間推外送員加碼獎勵活動。（圖／foodpanda提供）

記者蕭筠／台北報導

2大外送平台於春節期間針對外送員祭出「加碼獎勵活動」，foodpanda推全地區全時段每單最多可領65元，且完成達標獎勵還可獲得4560元，春節獎金最多上看4萬元；Uber Eats也有趟次獎勵，外送員有機會獲得最高25000元的獎勵金。

針對春節期間仍辛苦工作的外送員，foodpanda於小年夜（1月27日）起至初五（2月2日）限時7天推出「168小時加碼不間斷」活動，一共有3大加碼獎勵包括「全區域、全時段加碼獎勵」，早餐（0600-0959）最高單單加碼25元；午餐、晚餐最高單單加碼65元；宵夜（2000-0559）最高單單加碼45元。

「每日達標獎勵」可彈性選擇每日3段（午餐、下午茶、晚餐+消夜共3個時段任選）期間完成目標，指報酬期間取單率>=85%以上，完成後可獲得4560元；以及「超值抽獎」，活動期間天天都有機會抽萬元黃金與iPhone16等大獎，詳細活動機制、細節可至foodpanda外送夥伴頁面查詢。

▲Uber Eats連11天推趟次獎勵。（圖／記者黃克翔攝）

Uber Eats也於1月24日至2月3日連11天推「趟次獎勵」，期間每天不限時段只要完成指定條件每單可獲58元的加碼趟次獎勵，北北基的外送員最高有機會獲得約25000元的額外加碼，其他市場則有15000元至20000元的獎勵金。