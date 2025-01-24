轟陳玉珍飛廈門見統戰高官　許淑華酸「一起過年」去找共產黨邀功

▲民進黨台北市議員許淑華酸，國民黨立委陳玉珍會期一結束，就飛去廈門找共產黨高官邀功（資料照／記者陳家豪攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

國民黨立委陳玉珍日前先是因為提案砍光公視預算挨轟，隨後又在向申請補助案的影視、藝文工作者們喊話時，提到「丟掉那隻要飯的碗」等語，引發諸多從業人員不滿。然而，民進黨北市議員許淑華今（24日）進一步指出，陳玉珍在立法院休會後，就跑去找中共統戰高官、國台辦主任宋濤會面，許淑華質疑，此舉根本是在毀憲亂政後，立刻衝去找共產黨邀功。

陳玉珍日前提案砍光公視23億元預算，並揚言自己絕不會收手，然而，在遭到輿論群起抨擊後，國民黨團最終定案，改以刪除公視1％預算。不過，陳玉珍隨後又在向申請補助案的影視、藝文工作者們喊話時，提到「丟掉那隻要飯的碗」等語，導致諸多從業人員撻伐陳玉珍對產業運作充滿偏見，也缺乏正確認知。

然而許淑華今日指出，國民黨與民眾黨聯手，將今年度中央總預算凍刪4675億元，讓大家沒辦法好好過年，結果，在藍白大鬧國會後，陳玉珍就跑去找中共統戰高官「一起過年」。

▲國民黨立委陳玉珍在廈門與國台辦官員會面。（圖／記者林名揚翻攝）

許淑華點出，藍白陣營大筆凍刪總預算之舉，大幅度針對基層公務員的業務費、台電1000億補助、數發部、潛艦國造等部分，對國家整體發展影響非常巨大。

許淑華接著痛批，藐視台灣文化產業、說接受補助的藝文工作者是「要飯」的陳玉珍，就是主要肇事者之一，沒想到，會期一結束，陳玉珍就偷偷飛到廈門，找中共統戰高官，國台辦主任宋濤會面。

許淑華直指，陳玉珍和宋濤一起出席各種拜年活動，也接受中共官媒採訪，滿口兩岸一家親、金門歡迎中國遊客的統戰發言。面對陳玉珍的發言，讓許淑華不禁質疑，陳玉珍嘲諷辛勤付出的文化人「要飯」，卻在台灣毀憲亂政後，立刻衝去找共產黨邀功，這種行為要怎麼稱呼？藍白還有多少立委也正在偷偷做一樣的事？

▼國民黨立委陳玉珍，日前因提案砍光公視預算挨轟，隨後又向藝文工作者喊話時，提到「丟掉那隻要飯的碗」等語，引發諸多從業人士不滿。（資料照／記者屠惠剛攝）