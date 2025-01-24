「移工年終領11萬」台員工羨慕炸　內行揭真相！

▲許多人辛苦工作一年，最期待的就是年終獎金。（示意圖／Pixabay）

文／CTWANT

「年終有多少？」一直都是大家過年期間相當熱議的問題，但有網友表示，在公司上班的移工，居然能領到11萬元的年終獎金，悲喊，「如果有老闆說要共體時艱，但是一個月都不願意給（年終），都可以跑了......」。對此，有人點出年終高達11萬背後的原因。

這名網友在Dcard上PO出一篇「阿勞年終11萬」的貼文，原PO貼了張薪資明細表，上面實領金額是11萬3007元，並透露這是移工的年終獎金，該名網友表示，「圖也是別人傳給我看的，所以真實性也不得而知，看完後，如果有老闆說要共體時艱，但是一個月都不願意給（年終），都可以跑了......」。

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如此之高的年終也讓大家稱羨不已，但有網友留言表示，「過去約10年前，只要來台灣工作4年回去都是蓋房子，一家老小夠用好幾十年，現在沒以前好賺，我有認識一個花錢比較大手大腳的，回去一下就不夠用了，只能馬上回來工作」。

有人就認為，移工朋友領這麼多是應該的，「人家做我們不想做的啊，我去過工廠工作，他們每天都早8到晚10，周六都還要工作」、「台灣如果沒有他們，很多產業將會停擺，他們對台灣的貢獻也不少」、「人家外勞在外面曬太陽做粗工，你是不是在辦公室吹冷氣滑手機？」「你自己不努力不要忌妒人家」、「叫你一個月加班加80個小時要不要嘛一句話」。

有網友還表示，「先想想人家一整年的加班時數不曉得有多高，一堆月休四」、「休假不是重點，重點是薪水跟工作環境符不符合你的要求，如果工作輕鬆，做越多賺越多，我相信休假會沒那麼重要」、「我之前軍人，一個月四萬塊可以休假到十天，跟現在跑車休四天但十二萬，你覺得對我來說哪個比較爽？」

另外，有網友就點出重點，「通常是太辛苦，薪水不高，台灣人也不願意做或做不住，我們公司產線移工比例越來越高，這兩年年終也有個10幾萬」、「他們做的是台灣人不想做的工作，本薪更是都壓在基本薪資的線上，其他部分都是夜夜加班尬出來、才有40-50k以上的，年終給這樣都還算少了」。

雖然說這張薪資明細表讓人羨慕，不過有網友指出，「印尼蛋黃區一棟透天也要100萬，如果月薪三萬台幣，也要賺3年，現在東南亞房價真的漲很快，當然我們月薪三萬可能只能買一個單人衛浴空間而已」。

甚至還有人表示，「有啥好羨慕的，你就去跟他一起做啊，不要說一個月，你一周都撐不下去，ㄎㄎ」，除此之外，有人就認為原PO不該下這樣的標題，「叫人家阿勞很沒水準欸」，指出用「阿勞」二字稱呼移工並不是那麼恰當，但也有人反駁，「我們公司也是一群外籍，菲律賓、越南、印尼都有，大家都會互相開玩笑，我們會叫他們臭外勞，他們會叫我們死台勞去吃X，下班還會一起去吃日式拉麵，你覺得歧視的時候，你才是真正在歧視的那個人」。

▲Dcard上對移工的年終獎金討論熱烈。（圖／翻攝自Dcard)

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