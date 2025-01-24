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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯建銘喊話綠委「超甲級動員」迎戰大罷免　全台大串連開工送中選會

記者杜冠霖／台北報導

民進黨團總召柯建銘昨完成眼睛黃斑部手術，今（24日）恢復後就到立法院召開記者會，柯建銘再度喊話，大罷免、大成功的時機已經成熟，搶救國家剩這11天而已，拜託每天喊「恭喜發財，罷免書拿來」，也要發布民進黨團首次也是唯一一次的「超甲級甲動」，這是請求也是命令，黨團成員不要站在第一線，而是要當後援部隊，提供服務處協助連署，在開工那天送進中選會，「只要大團結，藍白絕對走上死亡之路」。

▲▼柯建銘 記者會 立法院民進黨團。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨團總召柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）

柯建銘今上午召開記者會表示，聯電創辦人曹興誠成立反共復台志工大聯盟，他最沮喪的時刻，就是去年基隆市長罷免出錢出力，卻沒有成功，因此對民進黨稍微有怨言，曹語重心長告訴他一句話，現在做什麼都沒有用，只有把國民黨叛國立委罷免掉才可以救台灣。

柯建銘指出，黨團天天面對可惡的藍白被羞辱、霸凌、凌遲、孰不可忍，第一線的戰鬥體感受最深，要全台分進合擊，做「民意後援」。

柯建銘發布「超甲級的甲級動員」，總預算表決前開了一次黨團會議，只有一個重點，黨團成員在大罷免不要站在第一線，而是要當後援部隊，提供服務處協助連署，南部選區跟不分區也成立服務處，南部也可能有台北人，協助收件，在開工那天送進中選會，台灣從此大吉大利，搶救國家剩這11天而已，拜託每天喊「恭喜發財，罷免書拿來」，要喊到連晚上作夢也要喊。

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