美19歲少女遊台20天　「愛上台灣」想搬來工作！網揭現實狂勸退

▲ 美國少女來台遊玩後愛上台灣。（示意圖／記者李毓康攝）

記者陳宛貞／綜合報導

美國一名19歲少女發文分享，她來台灣旅遊20天後「愛上這個國家和一切」，有意移居台灣展開新生活，為此徵詢網友意見，不過許多人都勸她多方考量現實問題，不要太過衝動。

這名少女日前在網路論壇Reddit發文說明，她有一半台灣血統，媽媽這邊的家人都住在台北，不過母親現在是美國公民。近期她在台灣旅居20天後回到美國，「我想我愛上了這個國家和一切」，發現自己在台灣快樂許多，一回美國「所有事情看起來都變得無聊、毫無生氣」。

她想尋找台灣工作機會，目前在美國有一份時薪20美元（約新台幣653元）的兼職工作，「我知道台灣最低薪資遠不及這個數字，但我願意犧牲」，雖然中文還不流利，但正透過線上課程學習，最後寫道，「不知道欸，我只是想過新生活，而且越快越好！有什麼建議嗎？我該從哪裡、怎麼開始？」

一名網友對此直言，「不管是去那裡，不到3周的假期都很美好，但當我們不得不回去工作、上學和做家事，哪裡都很沉悶。台灣最低工資是新台幣190元，大約5美元，實際上是妳薪水的1/4」，混血兒的身分和語言隔閡也是可能的阻礙，建議她省錢努力學中文並取得學位，3年後再考慮來台灣教英文。

有網友認為，取得學位再到台灣教英文是最簡單的途徑。也有網友建議她利用母親的台灣血統申請國籍，進一步尋求台灣高等教育機會，因為台灣大學學費相對低廉，尤其是公立學校，且提供多種獎學金與經濟援助。

不少網友點出，短期旅遊與長期生活截然不同，認為少女對台灣的美好印象可能出自度假的輕鬆心情，但長期移居須面臨現實中的工作、學業與生活壓力，提醒她應冷靜分析並解決內心深處的問題，而非將台灣當成逃避現實的出口，「如果妳在這裡待得夠久，也會開始討厭台灣。」