騎YouBike低碳遊台東　3月底前加碼抽熱氣球自由飛

▲台東縣府邀您騎YouBike低碳遊台東。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



農曆新年將至，長達9天的春節假期即將展開，台東縣政府邀請大家來台東，欣賞壯麗的山海景致，並多加利用台東公共自行車YouBike，暢遊市區、享受便利、健康且環保的出行方式！此外，為鼓勵鄉親及遊客體驗騎乘，至114年3月31日採「前30分鐘免費騎YouBike 2.0」以及「前30分鐘騎YouBike 2.0E補助10元」營運體驗優惠費率，更加碼「在台東騎YouBike抽熱氣球自由飛」活動，歡迎鄉親與遊客多加騎乘YouBike，在年節期間，騎出風光好心情，感受台東慢生活的年節氛圍。

台東縣長饒慶鈴表示，春節期間，台東市中央市場將化身「年貨大街」，提供春聯、年菜和糖果等豐富年節商品，為因應年節購物人潮，維護行車順暢、紓解停車問題，將於1月26至28日上午6時至下午18時，鄰近中山路、正氣路及光明路等各路段，實施道路管制，呼籲前往採買的民眾多利用鄰近站點(臺東市公所及臺東縣政府) 租借 YouBike，感受更便捷的春節氛圍。

台東縣環保局說明，春節的台東，返鄉過節加上旅遊人潮，吃喝玩樂到處都熱鬧非凡，無論是要品嘗知名小吃米苔目、臭豆腐、豬血湯，還是欲前往海濱公園、森林公園欣賞自然美景，都可以藉由台東縣公共自行車YouBike 輕鬆暢遊，台東目前已啟用31個站點、380台車輛，並持續增加設點中，其中包括190輛YouBike 2.0及190輛YouBike 2.0E電輔車。YouBike 2.0E電輔車是一款配備電力輔助的自行車，最高時速可達 25 公里，上坡或長距離騎行也能輕鬆無負擔，優雅省力，歡迎多加利用。

環保局進一步指出，為鼓勵鄉親及遊客體驗騎乘，除了補助「前30分鐘免費騎YouBike 2.0」以及「前30分鐘騎YouBike 2.0E補助10元」，更加碼「在台東騎YouBike抽熱氣球自由飛」活動，即日起至3月31日止，民眾只要於台東租借YouBike(2.0或2.0E)，合計騎5次即獲得一次抽獎機會(每次租借2.0計為騎乘1次、租借2.0E電輔車計為騎乘2次)，活動獎項包括超商禮券、掛耳咖啡禮盒，以及最大獎2025台灣國際熱氣球嘉年華雙人體驗券等豐富獎項，騎越多次，中獎機率越高！活動詳情請見：https://lihi2.com/a8d6B/news。 環保局提醒，民眾務必加入會員後按下同意投保保險，此項保險皆為免費加保，為騎乘安全多一分保障，讓我們一同騎乘YouBike，探索臺東的人文風景，迎接一個健康又難忘的春節假期！