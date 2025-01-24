　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

騎YouBike低碳遊台東　3月底前加碼抽熱氣球自由飛

▲台東縣府邀您騎YouBike低碳遊台東。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣府邀您騎YouBike低碳遊台東。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

農曆新年將至，長達9天的春節假期即將展開，台東縣政府邀請大家來台東，欣賞壯麗的山海景致，並多加利用台東公共自行車YouBike，暢遊市區、享受便利、健康且環保的出行方式！此外，為鼓勵鄉親及遊客體驗騎乘，至114年3月31日採「前30分鐘免費騎YouBike 2.0」以及「前30分鐘騎YouBike 2.0E補助10元」營運體驗優惠費率，更加碼「在台東騎YouBike抽熱氣球自由飛」活動，歡迎鄉親與遊客多加騎乘YouBike，在年節期間，騎出風光好心情，感受台東慢生活的年節氛圍。

台東縣長饒慶鈴表示，春節期間，台東市中央市場將化身「年貨大街」，提供春聯、年菜和糖果等豐富年節商品，為因應年節購物人潮，維護行車順暢、紓解停車問題，將於1月26至28日上午6時至下午18時，鄰近中山路、正氣路及光明路等各路段，實施道路管制，呼籲前往採買的民眾多利用鄰近站點(臺東市公所及臺東縣政府) 租借 YouBike，感受更便捷的春節氛圍。

台東縣環保局說明，春節的台東，返鄉過節加上旅遊人潮，吃喝玩樂到處都熱鬧非凡，無論是要品嘗知名小吃米苔目、臭豆腐、豬血湯，還是欲前往海濱公園、森林公園欣賞自然美景，都可以藉由台東縣公共自行車YouBike 輕鬆暢遊，台東目前已啟用31個站點、380台車輛，並持續增加設點中，其中包括190輛YouBike 2.0及190輛YouBike 2.0E電輔車。YouBike 2.0E電輔車是一款配備電力輔助的自行車，最高時速可達 25 公里，上坡或長距離騎行也能輕鬆無負擔，優雅省力，歡迎多加利用。

環保局進一步指出，為鼓勵鄉親及遊客體驗騎乘，除了補助「前30分鐘免費騎YouBike 2.0」以及「前30分鐘騎YouBike 2.0E補助10元」，更加碼「在台東騎YouBike抽熱氣球自由飛」活動，即日起至3月31日止，民眾只要於台東租借YouBike(2.0或2.0E)，合計騎5次即獲得一次抽獎機會(每次租借2.0計為騎乘1次、租借2.0E電輔車計為騎乘2次)，活動獎項包括超商禮券、掛耳咖啡禮盒，以及最大獎2025台灣國際熱氣球嘉年華雙人體驗券等豐富獎項，騎越多次，中獎機率越高！活動詳情請見：https://lihi2.com/a8d6B/news。 環保局提醒，民眾務必加入會員後按下同意投保保險，此項保險皆為免費加保，為騎乘安全多一分保障，讓我們一同騎乘YouBike，探索臺東的人文風景，迎接一個健康又難忘的春節假期！

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／陽明山參加餐敘　北榮胸腔科主任柯信國倒地猝死
吸金44億！　保時捷代步「床下全是LV」
小S大女兒「突脫光衣服」邊哭邊跑！　法師一看：纏7個
快訊／兄弟與江坤宇簽10年大約破紀錄　史上最年輕億元男
燒碎三代人！女兒昏迷指數仍是3　母恐成植物人
明天才連假「一半請假了」！　一票笑：今天上班才爽
隔壁起火鄰宅遭殃！18年簽名球燒光　鐵粉崩潰看身心科
義大醫院「升格」醫學中心！　看病最多貴350

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

花蓮福德市場新建營運招商！定位複合型商場　投資8.6億3年完工

騎YouBike低碳遊台東　3月底前加碼抽熱氣球自由飛

屏東女要匯款96萬給陌生人　內埔警聯手銀行成功阻詐

防制大型車違規肇事　屏東里港警春節期間加強取締

台南東區青年路立體停車場暨活動中心啟用　黃偉哲：提供停車機能

動保處助愛心人士移置哈赫拿爾森林犬隻　呼籲勿任意餵養以維生態安全

蛇麼攏毋驚迎接小龍年　南消西港消防隊推廣宅式火災警報器

春節遊合歡山全攻略！太管處籲「這些事」別做　可罰30萬

奧萬大、松雪樓1／27-28暫停住宿　奧萬大除夕休園、大年初一開放

2025台灣燈會在桃園　前往賞燈如何搭乘公共運輸一次看

全家玩矇眼鏟錢遊戲　他「鍋鏟拿反」鏟了個寂寞XD

【泰格與雪兒】當我ATM?

金鍾國沒認出Jisoo.珉奎　怪照片不像：誰啦！

自小客車右側超車 #自撞 分隔島！「4輪朝天」滑行160m #台中

王心凌彩排狂忘舞步　導演笑喊：罰跳10遍

宇宙邦超狂！李珠珢重磅加盟　「韓籍五本柱太香」李雅英成學姐

#鈕承澤 #假釋 #出獄 ！笑容滿面 手拿小盆栽喜喊：回家陪媽媽

台中男童記錯安親班郊遊日期　苦等3hrs急哭！警到場解開誤會

#徐乃麟 嚴重 #違停 車險被拖走 警2mins完成執法過程曝

#高雄 賓士猛撞分隔島燒成火球 23歲駕駛 #酒測值 0.9

花蓮福德市場新建營運招商！定位複合型商場　投資8.6億3年完工

騎YouBike低碳遊台東　3月底前加碼抽熱氣球自由飛

屏東女要匯款96萬給陌生人　內埔警聯手銀行成功阻詐

防制大型車違規肇事　屏東里港警春節期間加強取締

台南東區青年路立體停車場暨活動中心啟用　黃偉哲：提供停車機能

動保處助愛心人士移置哈赫拿爾森林犬隻　呼籲勿任意餵養以維生態安全

蛇麼攏毋驚迎接小龍年　南消西港消防隊推廣宅式火災警報器

春節遊合歡山全攻略！太管處籲「這些事」別做　可罰30萬

奧萬大、松雪樓1／27-28暫停住宿　奧萬大除夕休園、大年初一開放

2025台灣燈會在桃園　前往賞燈如何搭乘公共運輸一次看

Summer放閃蕭敬騰：我一直都很幸福！　台北演唱會進度曝光

汪星人助熟男年終獎金倍增！　台中男子幸運刮中100萬

超商開工優惠搶先看！7-11咖啡「買7送7、買10送10」、全家送百元

花蓮福德市場新建營運招商！定位複合型商場　投資8.6億3年完工

毛弟傳不合CP黃宏軒首回應！　被問「是否永遠不可能合體」全說了

女伴要求「搭計程車回家」黃靖倫1舉動失戀了！佳娜：沒錢為什麼要追

快訊／陽明山參加餐敘！北榮胸腔科主任柯信國突倒地猝逝

堅持每周買1張彩券　男「連續10年不放棄」圓夢中3千萬元大獎

大罷免時代來臨？　吳子嘉預言結果「大膽喊1句」：變更混亂

彰化惡火燒死父子　日本連夜趕回...嬤超堅強：有呼吸的先顧好

【台灣人的善良】超商送貨員飲料倒滿地！一群陌生人上前蹲地幫收拾

地方熱門新聞

超巨大吉伊卡哇降臨高雄！造型搶先曝光

2025台灣燈會　前往賞燈搭乘公共運輸一次看

奧萬大、松雪樓1／27-28暫停住宿

陳亭妃災後志工團隊火速馳援災區守護弱勢家園

賴清德不顧台南災民藍軍幫忙募款要求提高補助

春節花卉推廣暨農特產品市集1／24-27登場

2025春節9天連假　車輛定期檢驗暫停服務

全台走春祈福賞櫻景點　淡水天元宮即日起夜櫻點燈

2025書中黃金創客屋寒假營隊　強化實作能力

麥寮社教園區盛大啟用　台塑與地方攜手打造新地標

2025中台灣元宵燈會　「海洋奇幻」燈區亮相

台南新增首例M痘個案高風險群體儘速接種疫苗！

動保處助愛心人士移置哈赫拿爾森林犬隻

年貨大街輕鬆購　交通管制不堵塞

更多熱門

相關新聞

明天才連假「一半請假」虧大！一票秒懂

明天才連假「一半請假」虧大！一票秒懂

過年春節快來了，許多人最期待的就是大放連假。就有網友發現，辦公室才來一半的人，另外一半請假了，可今（24）天畢竟是連假前的最後一天，可以過得超輕鬆，為什麼要請假？忍不住笑虧，「來吃吃喝喝跟同事打屁，照樣領薪水」，不覺得請假虧大了嗎？話題引發熱論。

春節首波返鄉車潮今傍晚湧現　國道6易塞路段出爐

春節首波返鄉車潮今傍晚湧現　國道6易塞路段出爐

手搖飲吸管「6縣市須回收！」環保局示警：最高罰6000

手搖飲吸管「6縣市須回收！」環保局示警：最高罰6000

春節返鄉「台鐵今湧76萬旅次」　陳世凱：新自強號北中1.5小時

春節返鄉「台鐵今湧76萬旅次」　陳世凱：新自強號北中1.5小時

魚池中央鐵皮屋是賭場　12人嗨賭被逮

魚池中央鐵皮屋是賭場　12人嗨賭被逮

關鍵字：

春節低碳台東

讀者迴響

熱門新聞

男吃生豬肉屁股痛！骨盆X光長滿詭異白點

「千年一遇」20歲J級AV女優放送辣照

下午3點後「北部50嵐全打烊」　原因全讚爆

開蝦皮賣場從事地下匯兌達10億　3人爽賺1800萬遭起訴

女童投訴耳朵痛！醫檢查耳蝸炸出大量跳蚤

快訊／台中嬤肚子不適！候診時突倒地亡

魔術師表演「人體分割」疑失敗　空等30秒沒還原就推走

28歲脫緬者：詐騙未達標電刑「撐不到過年」

洪一中批刪體育預算　館長開嗆！前空姐翻黑歷史反擊

李東憲「台灣身分被註銷」　健保沒了！

台人大阪亂丟行李箱　紙條2字氣壞網

情人變仇人！尼克星開嗆妙智遭喊告

快訊／江坤宇10年大約！最年輕億元男

最適合愛情長跑星座Top 3

明天才連假「一半請假」虧大！一票秒懂

更多

最夯影音

更多

全家玩矇眼鏟錢遊戲　他「鍋鏟拿反」鏟了個寂寞XD

【泰格與雪兒】當我ATM?

金鍾國沒認出Jisoo.珉奎　怪照片不像：誰啦！

自小客車右側超車 #自撞 分隔島！「4輪朝天」滑行160m #台中

王心凌彩排狂忘舞步　導演笑喊：罰跳10遍

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面