寒假才開始！1家3口「流感+腺病毒+黴漿菌」全中　爸燒到40度最慘

▲呼吸道以及腸胃型病毒肆虐，門診出現一家三口分別感染流感、腺病毒、黴漿菌等症狀，其中爸爸因為流感燒到40度就醫。（示意圖，非本新聞當事人／取自免費圖庫pexels）

記者游瓊華／台中報導

寒假才剛開始、春節也才準備揭開序幕，但呼吸道以及腸胃型病毒肆虐，醫院急診、門診就出現不少全家掛病號的情況。台中醫院感染科主任陳宗家醫師指出，院內的小兒科主任李德敏醫師門診就碰到一家三口高燒就醫，發現同時感染三病毒案例，其中，媽媽感染腺病毒、兒子感染黴漿菌肺炎、爸爸最慘確診流感，高燒到40度，所幸服用抗病毒藥物後逐漸康復。

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▲陳宗家也提醒，許多家長都誤以為只要使用乾洗手就可以清潔手部，但這些都無法消滅病毒，最好方式還是「濕洗手」。（圖／記者游瓊華攝）



陳宗家表示，明天（25日）開始就是長達9天的農曆春節假期，許多民眾返家過年圍爐或出遊旅行，但近期台灣處於流感流行期，疾管署也監測到腸胃型諾羅病毒疫情升溫，台中醫院急診也接獲一名父親參加公司尾牙聚餐，結果整桌同事都感染諾羅病毒，上吐下瀉，提醒民眾要勤洗手。

陳宗家也提醒，許多家長都誤以為只要使用乾洗手就可以清潔手部，但這些都無法消滅病毒，最好方式還是「濕洗手」。另外，處理諾羅病患的嘔吐物最好方式就是使用漂白水，建議將沾有漂白水的濕布蓋住嘔吐物或排泄物15分鐘後才進行清理，避免被病毒感染。

▲近期台灣處於流感流行期，疾管署也監測到腸胃型諾羅病毒疫情升溫。（示意圖，非當事人／記者游瓊華攝）



另外，台中醫院小兒科主任李敏德醫師就碰到一家三口同時感染三種病毒的案例，其中爸爸感染流感、媽媽感染腺病毒、兒子感染黴漿菌肺炎，三個人到門診時都出現發燒，其中爸爸燒到40度，媽媽也出現紅眼睛、眼睛有分泌物等情況，幸好家長警覺性高，及時就醫，都已經逐漸康復。