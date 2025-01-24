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男酒駕碰對向車「1顆星」再撞同方向自小客　波及民宅慘況曝

▲里港鄉過江路交通事故 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲里港鄉過江路發生重大交通事故。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

陳姓男子今(24)日凌晨駕駛自小客車行經屏東縣里港鄉過江路時，衝至對向車道一台自小客車，反彈後再追撞同方向一台自小客車，造成民宅前物品毀損，發出巨響，嚇醒住戶，里港警分局獲報處理，發現陳男受傷，將他送醫，酒測值超標，訊後將依公共危險罪嫌送辦。

▲里港鄉過江路交通事故 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲里港鄉過江路交通事故 。（圖／記者陳崑福翻攝）

里港警分局於1月24日4時55分接獲報案，在里港鄉過江路段前有一起交通事故，立即派員前往處理並疏導交通。

警方初步調查，28歲陳姓男子駕駛自小客車，由里港鄉過江路由東往西方向行駛，行經事故路段時偏離車道先撞到對向停放路旁一台自小客車後，再反彈回到原本車道逾10公尺後，再撞到同方向一台停放路旁的自小客車，並造成住戶民宅前物品受損，由於撞擊力道相當大，發出巨響，嚇醒住戶。

▲里港鄉過江路交通事故 。（圖／記者陳崑福翻攝）

駕駛陳男受傷送醫，意識清楚；駕駛經酒測後，酒測值超標，訊後依公共危險案移送屏東地檢署偵辦，並調查相關肇事原因。

里港警分局呼籲，農曆春節將近，駕駛人飲酒後切勿酒駕，酒駕上路不僅觸法，如發生交通事故，不僅造成自身及其他用路人傷亡，更可能造成家庭破碎，得不償失。另警方於年節期間，亦持續加強取締酒駕專案勤務，杜絕酒後駕車違法行為，並守護民眾安全，安心過好年。

▲里港鄉過江路交通事故 。（圖／記者陳崑福翻攝）

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