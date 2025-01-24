深夜河濱公園外搞車聚...3改裝車飆速　被警包圍躲草叢被逮

記者邱中岳／台北報導

北市警局中山分局建國派出所警員，在22日晚上於大佳河濱公園巡邏，發現多名年輕男子在堤外道路車聚，其中還有摩托車載馬路上競速飆車、危險駕駛，且還遮蔽車牌，警方上前攔查，競速的3台機車一哄而散，警方在附近找到停置的機車，並連同找到躲藏在附近的飆車騎士，當場開單舉發。

警方調查，22日深夜時分，北市大佳河濱公園有7台機車以及其他汽車舉辦車聚，現場還有改裝機車正在馬路上危險駕駛、競速飆車，警方當場上前攔查，3台飆車的騎士見到警方攔查，立刻加速離開現場，警方也立刻啟動快打警力到場攔截圍捕。

▲北市建國派出所警員深夜攔查飆車族，3騎士躲草叢被逮。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，3台改裝競速的機車鳥獸散，警力在9號水門內的停車場，發現多台改裝機車停放，且其中還有機車鑰匙沒有拔，排氣管也還有餘溫，懷疑駕駛騎士還在現場附近，警方果真在附近找到1名黃姓騎士，黃才鬆口坦承飆車競速，最後也陸續查獲在附近的其他飆車騎士。

警方訊後將一干人等聚集在現場，發現除了3台機車競速飆車之外，還有機車騎士以口罩遮蔽車牌，警方依照規定舉發5件危險駕駛以及其他違規事項9件，共計開出14張罰單。

▲北市大佳河濱公園飆車，3騎士躲草叢被逮，監視器畫面曝囂張行徑。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方強調，依《道路交通管理處罰條例》第43條「2輛以上之汽車在道路上競駛、競技者」處新台幣6000以上3萬6000元以下罰鍰，並吊銷其駕駛執照、吊扣牌照6個月，並且移置保管3輛飆速的機車、查扣駕駛執照2張；另涉案7輛普重機依職權通報環保單位進行噪音檢測。