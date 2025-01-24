彰化惡火燒死父子　日本連夜趕回...嬤超堅強：有呼吸的先顧好

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市全福街昨(24日)凌晨民宅惡火，釀2死3傷慘劇，28歲的爸爸鐘男、與3歲的兒子送醫急救不治，媽媽徐女(34歲)與7月大女兒仍在與死神拔河，所幸徐女胞弟(32歲)僅輕微嗆傷，今天凌晨屋主徐阿嬤連夜從日本趕回彰化，相當沉重的說，「醫院還在呼吸的要先顧好，兒子還要做治療，女兒跟孫女也還在急救，把房子整理好，畢竟日子還要再過下去。」

▲彰化市全福街民宅火警。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲徐阿嬤心情相當沉重。（圖／記者唐詠絮翻攝）

徐姓阿嬤與兒女、女婿、孫子、孫女共6人同住在透天厝內，沒想到卻發生大火，女婿和孫子命喪火窟，女兒和孫女則還在加護病房搶命中，阿嬤至日本遊玩，逃過一劫，接到消息後連夜搭飛機於今天凌晨返台，因住家已被燒成廢墟，公所暫時安排阿嬤住在南瑤宮媽祖文化館休息，並透過慈濟協助安排住處。

徐阿嬤一早便趕到醫院探視還在加護病房的女兒和孫女，目前仍在秀傳醫院及彰基醫院急救的徐姓母親與女嬰昏迷指數皆是3，面對摯愛的家人遭逢變故，徐阿嬤沉重地說，「醫院還在呼吸的要先顧好」，兒子還要做治療，女兒跟孫女也還在ICU急救，把房子整理好，畢竟日子還要再過下去」，阿嬤堅強面對喪失至親的悲慟，讓人不捨。

▲彰化市全福街民宅火警釀2死2昏迷1輕傷。（圖／記者唐詠絮翻攝）

據悉，徐女一家人已經規劃好過年行程，鐘男預計大年初一前往澎湖、妻子徐女與子女將回婆家過年，大年初二時再與丈母娘(徐阿嬤)一起回到娘家，未料一把惡火團聚夢碎。

彰化縣消防局初步研判，起火點在一樓，疑電線短路起火燃燒釀死劫，由於一樓堆滿雜物，造成逃生困難。昨天下午檢方已進行相驗，並將持續偵辦火災起因。

▲徐家發生火警拉起封鎖線。（圖／記者唐詠絮攝）