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動保處助愛心人士移置哈赫拿爾森林犬隻　呼籲勿任意餵養以維生態安全

▲台南市南區哈赫拿爾森林內犬隻影響遊客遊憩動線，動保處對森林周遭遊蕩犬，協助愛心人士移置森林內犬隻計39隻。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市南區哈赫拿爾森林內犬隻影響遊客遊憩動線，動保處對森林周遭遊蕩犬，協助愛心人士移置森林內犬隻計39隻。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

有關台南市南區哈赫拿爾森林內犬隻影響遊客遊憩動線，動保處表示森林周遭為遊蕩犬重點巡查區域，經市府團隊橫向合作，已於1月協助愛心人士移置森林內犬隻計39隻，期降低人犬衝突，維護市民安全與遊憩品質，為維護森林生態與環境衛生，動保處呼籲民眾勿餵養勿棄養，共同維護市區內得來不易的森林秘境。

▲台南市南區哈赫拿爾森林內犬隻影響遊客遊憩動線，動保處對森林周遭遊蕩犬，協助愛心人士移置森林內犬隻計39隻。（圖／記者林東良翻攝，下同）

南區哈赫拿爾森林與竹溪寺周遭為台南市遊蕩犬重點管制區域，皆持續以強化捕捉、疏導餵養及繁殖管控等三大具體對策積極處理，近10年遊蕩犬數已由數百隻減至約50隻且多有愛心人士管理。為因應竹溪右岸開發與森林開放民眾遊憩，透過市府團隊合作，已於2025年1月協助愛心人士移置森林內犬隻至暫置處，期農曆年前除了讓犬隻能有安身處，也維護市民遊憩安全，讓返鄉民眾有好去處。

▲台南市南區哈赫拿爾森林內犬隻影響遊客遊憩動線，動保處對森林周遭遊蕩犬，協助愛心人士移置森林內犬隻計39隻。（圖／記者林東良翻攝，下同）

目前經動保處持續派員巡查，仍發現哈赫拿爾森林周邊區域有不明人士會於森林周遭放置廚餘等影響環境髒亂之情事，其可能再引起遊蕩犬群聚於森林影響遊客安全，動保處除加強管制當地問題犬隻，更呼籲市民朋友勿餵養勿棄養，共同維護跟著府城成長的百年森林綠地。如民眾喜愛餵養犬貓，歡迎至台南市兩站動物之家認養或加入志工團隊，動物之家工作人員將熱忱協助媒介為民眾服務。

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