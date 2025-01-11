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台南北有四草南有四鯤鯓　紅樹林生態帶動地方觀光

▲台南四鯤鯓坐竹筏欣賞紅樹林隆重開幕，李啟維推薦給民眾驗紅樹林、漁村風情、在地小吃、現剝蚵仔、欣賞周邊濕地魚塭豐富候鳥生態。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南四鯤鯓坐竹筏欣賞紅樹林隆重開幕，李啟維推薦給民眾驗紅樹林、漁村風情、在地小吃、現剝蚵仔、欣賞周邊濕地魚塭豐富候鳥生態。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南四鯤鯓是紅樹林五梨跤的故鄉，漁民乘坐竹筏，載著一簍一簍的蚵仔和漁獲，穿梭在佈滿紅樹林的河道，串連每個鯤鯓，形成一幅天然美景地方特色，台南市議員李啟維表示，北有四草南有四鯤鯓紅樹林生態，政府不應鴕鳥心態，內外港都應全面開放還海於民，帶動地方休閒觀光發展！

▲台南四鯤鯓坐竹筏欣賞紅樹林隆重開幕，李啟維推薦給民眾驗紅樹林、漁村風情、在地小吃、現剝蚵仔、欣賞周邊濕地魚塭豐富候鳥生態。（圖／記者林東良翻攝，下同）

李啟維議員表示，在南區安平選區合併的時候，他就極力建議政府，鯤鯓喜樹灣裡海岸線得天獨厚，水上活動應全面開放，清水路台17線動可以線連結海邊，沿岸的樹木稍加整理，將可成為海邊特色公園，加上四鯤鯓紅樹林、黑面琵鷺和豐富候鳥生態，將是離市區最近的美麗景點！

▲台南四鯤鯓坐竹筏欣賞紅樹林隆重開幕，李啟維推薦給民眾驗紅樹林、漁村風情、在地小吃、現剝蚵仔、欣賞周邊濕地魚塭豐富候鳥生態。（圖／記者林東良翻攝，下同）

李啟維議員說，有一次在鯤鯓遇到2位長輩，說他們看到媒體報導，要來鯤鯓吃蚵爹，結果他們把青鯤鯓和四鯤鯓搞混了，他說其實四鯤鯓也是蚵仔的故鄉，因為鯤鯓湖就在旁邊，捕魚養蚵都在鯤鯓湖，後來安平工業區和安平港開發，鯤鯓湖被污染，他們才被迫到外海養蚵，四鯤鯓的蚵仔絕不輸給其它地方！

▲台南四鯤鯓坐竹筏欣賞紅樹林隆重開幕，李啟維推薦給民眾驗紅樹林、漁村風情、在地小吃、現剝蚵仔、欣賞周邊濕地魚塭豐富候鳥生態。（圖／記者林東良翻攝，下同）

11日四鯤鯓坐竹筏欣賞紅樹林隆重開幕，李啟維推薦給大家表示，四鯤鯓的紅樹林、漁村風情、在地小吃、現剝蚵仔、周邊濕地魚塭豐富候鳥生態，值得大家一遊！

▲台南四鯤鯓坐竹筏欣賞紅樹林隆重開幕，李啟維推薦給民眾驗紅樹林、漁村風情、在地小吃、現剝蚵仔、欣賞周邊濕地魚塭豐富候鳥生態。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南四鯤鯓坐竹筏欣賞紅樹林隆重開幕，李啟維推薦給民眾驗紅樹林、漁村風情、在地小吃、現剝蚵仔、欣賞周邊濕地魚塭豐富候鳥生態。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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