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好市多變「寶可夢競技場」　搶夢幻卡牌大打出手

記者葉國吏／綜合報導　

美國好市多（Costco）最近推出的寶可夢「151 Blooming Waters」高級典藏卡牌組合包，成為了消費者眼中的新型「理財」產品，引發民眾搶購熱潮，甚至還為了搶購大打出手，讓好市多宛如寶可夢競技場。

▲▼好市多搶寶可夢互毆。（圖／翻攝X／@DisguisedToast）

▲好市多搶寶可夢互毆。（圖／翻攝X／@DisguisedToast，下同）

根據外媒報導，原價在120-150美元的寶可夢「151 Blooming Waters卡牌組合包」，美國好市多上週以不到60美元（約1967元台幣）的價格上架，吸引了大量轉售者和黃牛的目光，甚至為了搶購大打出手。

▲▼好市多搶寶可夢互毆。（圖／翻攝X／@DisguisedToast）

網路上流傳的影片顯示，一位穿著綠色外套的男子在搶奪卡牌時，與另一名年輕男子發生激烈的肢體衝突。年輕男子用手肘猛擊對方臉部，現場還傳來一名女性購物者的大聲喝斥。儘管如此，這名男子依然死死抓住卡牌組合包，其他購物者則試圖將搶到的商品帶離現場。

▲▼好市多搶寶可夢互毆。（圖／翻攝X／@DisguisedToast）

事件發生後，有人呼籲報警，但據《TMZ》報導，警方並未到場，也沒有人被逮捕。這起事件最終由賣場內部自行處理。對於賣場變成寶可夢競技場的局面，美國好市多下令「每人每日限購一組」。

根據外國拍賣網站eBay上的商品資料顯示，這組卡牌有人已經喊價到1,564.78美元（約5萬1309元台幣）價格。

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