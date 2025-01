好市多變「寶可夢競技場」　搶夢幻卡牌大打出手

記者葉國吏/綜合報導

美國好市多(Costco)最近推出的寶可夢「151 Blooming Waters」高級典藏卡牌組合包,成為了消費者眼中的新型「理財」產品,引發民眾搶購熱潮,甚至還為了搶購大打出手,讓好市多宛如寶可夢競技場。

▲好市多搶寶可夢互毆。(圖/翻攝X/@DisguisedToast,下同)

根據外媒報導,原價在120-150美元的寶可夢「151 Blooming Waters卡牌組合包」,美國好市多上週以不到60美元(約1967元台幣)的價格上架,吸引了大量轉售者和黃牛的目光,甚至為了搶購大打出手。

網路上流傳的影片顯示,一位穿著綠色外套的男子在搶奪卡牌時,與另一名年輕男子發生激烈的肢體衝突。年輕男子用手肘猛擊對方臉部,現場還傳來一名女性購物者的大聲喝斥。儘管如此,這名男子依然死死抓住卡牌組合包,其他購物者則試圖將搶到的商品帶離現場。

事件發生後,有人呼籲報警,但據《TMZ》報導,警方並未到場,也沒有人被逮捕。這起事件最終由賣場內部自行處理。對於賣場變成寶可夢競技場的局面,美國好市多下令「每人每日限購一組」。

根據外國拍賣網站eBay上的商品資料顯示,這組卡牌有人已經喊價到1,564.78美元(約5萬1309元台幣)價格。

people are fighting in Costco over pokemon cards



I picked a bad time to join this hobby… pic.twitter.com/xPK1mhb0Ag