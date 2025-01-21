「奶粉罐藏30萬私房錢」被挖出！苦主爸哭了　網趁折扣130元狂搬

記者林育綾／台北報導

2.5公升奶粉罐竟可藏高達30萬私房錢！一名網友近日在「Costco好市多 商品經驗老實說」分享，近日回家整理翻出老爸私藏的「重金奶粉罐」，出動全家人幫忙「清算」，竟然單單一罐就藏了破30萬，笑說「全家算到腰酸背痛都在歡呼，只有我家老爸在哭」，貼文一口氣獲超過2.5萬人按讚，網友也說趁現在一罐折扣130元，再抱3罐回家留給老爸。

▼一名網友近日在臉書分享，整理翻出老爸私藏的「重金奶粉罐」，私房錢多達30萬。（圖／翻攝臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說）

網友在「Costco好市多 商品經驗老實說」貼文分享，由於家裡喝奶粉喝很兇，近來到好市多補貨，碰到一罐折價130元，馬上抱3罐回家。不料回家整理時還翻出爸爸私藏的「重金奶粉罐」，裡面除了新台幣，還有各種幣值如日幣、泰銖，甚至埃及幣，出動全家「清算」了半小時，單單一罐竟然就藏了破30萬。

原PO笑說「全家算到腰酸背痛都在歡呼，只有我家老爸在哭」、「今年開始我們全家不只會猛喝狂喝，還會留好個各種空罐給老爸」。貼文不到一天就有超過2.5萬人按讚，紛紛留言同情苦主爸「可以聽到爸爸的啜泣聲」、「爸爸的私房錢被抄家了」、「私房錢直接被徵收」、「媽媽表示：今年紅包好大包」。

但也有不少網友有不同看法，「搶自己爸爸的錢還得意洋洋」、「人家根本不同意，去動人家的東西，虧你還是人家的小孩」、「為什麼會有人興高采烈拿別人的東西還理所當然？」、「憑什麼自己辛苦存的錢就要被充公」。

▲好市多奶粉特價，網友通報趁便宜囤貨。（圖／翻攝臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說）

另也有網友詢問起奶粉售價，目前克寧奶粉2.5公升每罐原價659元，好市多折扣130元，等於特價每罐529元，優惠期限至2月2日，春節期間趁便宜補貨還有機會。

除了好市多奶粉特價，家樂福「克寧全家3倍鈣奶粉」2.2kg也有優惠價549元（原價689元），豐力富高鈣奶粉同樣2.2公升549元（原價699元），優惠期有限，實際售價以賣場為主。