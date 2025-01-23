獨／五億高中生遺體冰封逾600天　「假結婚」定讞將在年後火化

▲賴小弟的遺體及靈位目前都還存放在台中殯儀館，據悉，賴母決定在年後火化遺體。（圖／記者白珈陽攝）



記者白珈陽／台中報導

台中市賴姓「五億高中生」墜亡案，涉案假結婚的夏朝源一審被依偽造文書罪判刑1年6月，他不服上訴二審，今天（23日）遭台中高分院駁回，不得再上訴，假結婚刑事部分定讞。賴小弟的遺體在2023年檢方相驗後就發還家屬，不過當時賴母認為案情還有調查必要，自費每月3萬元將遺體冰存在殯儀館冰櫃；據悉，因今天假結婚訴訟定讞，案件已水落石出，賴家人決定在年後將遺體火化，此消息已獲證實。初步了解，火化時間訂為2月12日，若確定在當日火化，即是賴小弟在冰封的第650天，終於能夠安息。

台中高分院說明判決理由，一審判決綜合全案證據，因認定夏男罪證明確，明知賴小弟才剛滿18歲、高中尚未畢業，夏男動機是為圖個人私利，利用賴小弟年紀尚輕、涉世未深，著急解決家族糾紛，夏男利用賴小弟人性弱點，以話術邀集賴小弟犯案，居於案件主導地位，惡性甚高，法治觀念極度偏差。

法官審酌，辦理假結婚背後牽扯賴小弟名下龐大財產利益，夏男犯罪手段明顯悖離一般人民道德感情，並嚴重侵害以及濫用民法所建立之婚姻登記制度，犯罪情節重大，所生損害甚鉅，量處1年6月徒刑，原審均無不當，夏男上訴無理由，予以駁回，同時不得易科罰金，

另外，本案發生在2023年5月4日，台中地檢署進行解剖釐清死因後，就將賴小弟遺體發還家屬，並於同年6月間將夏男的殺人罪部分以不起訴處分。但賴母認為疑有他殺嫌疑，聲請再議，由台中高分檢發回續查，賴母也因此將兒子的遺體繼續冰存，以利後續調查。

《ETtoday新聞雲》掌握消息，由於今天二審偽造文書部分定讞，賴母認為終於還了賴小弟一個公道，決定在年後將賴小弟的遺體火化，以安慰在天之靈。

記者向賴母的委任律師許哲維求證，許證實稍早確有接獲賴家人決定火化賴小弟遺體，時間就在年後，但確切時間點尚未確定。他說，賴家認為案件已告一段落，繼續辛苦賴小弟（指冰存）意義有限。

據了解，賴小弟遺體火化時間初步訂為2月12日，從2023年5月4日冰封的第一天算起，2月12日將是冰存的第650天。



